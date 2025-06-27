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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيفية الوقاية من برد الصيف.. وصفات طبيعية تعزز المناعة

برد الصيف
برد الصيف
نهى هجرس

يجعل نظام  المناعة الصحي كل شيء أسهل لجسمك ويدعم صحتك للوقاية من الأمراض والبرد.

للوقاية من برد الصيف يمكنك تناول بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على تعزيز المناعة ضد الأمراض

مشروبات تساعد على تعزيز المناعة 

- عصير البطيخ والنعناع

أضف البطيخ والعسل حسب الرغبة إلى الخلاط مع عصر كمية وفيرة من الليمون الطازج

امزج حتى تحصل على القوام المطلوب

قم بوصع أوراق النعناع في أسفل الكوب الخاص بك لإطلاق النكهة

- عصير البرتقال أو الجريب فروت

إن تناول كوب من عصير الحمضيات المفضل لديك كل صباح سيعطي جسمك فيتامين سي الذي يحتاجه بشدة  .

إذا كنت لا تحب الفواكه الحمضية، فإن كوب من عصير الطماطم يعد بديلاً جيدًا، حيث أن الطماطم غنية بشكل طبيعي بفيتامين سي أيضًا

البرد برد الصيف طرق تعزيز المناعة

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