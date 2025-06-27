عند إصابتك في هذا المكان بجسدك.. 5 علامات قوية تكشف عن وجود تليف الكبد

تليف الكبد هو تندب دائم يُلحق الضرر بالكبد ويؤثر على وظائفه، وقد يؤدي إلى فشل الكبد، ينتج تليف الكبد عن تلف الكبد المستمر لسنوات عديدة، ومن أكثر الأسباب شيوعًا الكحول والمخدرات والفيروسات والعوامل الأيضية.

ما هو تليف الكبد؟

تليف الكبد هو مرض كبدي في مراحله المتأخرة، حيث تُستبدل أنسجة الكبد السليمة تدريجيًا بنسيج ندبي، وينتج هذا عن التهاب الكبد المزمن طويل الأمد، التهاب الكبد له أسباب عديدة، عندما يستمر الالتهاب، يحاول الكبد إصلاح نفسه عن طريق التندب، لكن كثرة النسيج الندبي تمنع الكبد من العمل بشكل صحيح، وتكون المرحلة النهائية هي فشل الكبد المزمن.

هي العلامات الأولى لتليف الكبد؟

تشمل العلامات والأعراض المبكرة لتليف الكبد ما يلي:

الغثيان أو فقدان الشهية .

الشعور بالضعف أو التعب ( الإرهاق ).

الشعور بالمرض بشكل عام (التوعك).

ألم في الجزء العلوي من البطن (خاصة على الجانب الأيمن).

أوعية دموية مرئية تشبه العناكب ( أورام وعائية عنكبوتية ).

احمرار في راحة اليدين

ما هي أعراض تليف الكبد المتقدم؟

تنقسم أعراض تليف الكبد المعروفة إلى فئتين: أعراض مرتبطة بتدهور وظائف الكبد، وأعراض مرتبطة بارتفاع ضغط الوريد البابي.

تُعد أعراض توقف تدفق الصفراء، مثل اليرقان، مؤشرات شائعة على تراجع وظائف الكبد، تشير أعراض ارتفاع ضغط الوريد البابي تحديدًا إلى تليف الكبد.

النسيج الندبي في الكبد هو الذي يضغط على الوريد البابي.

تشمل أعراض تليف الكبد المرتبطة بانخفاض وظائف الكبد ما يلي:

اليرقان (لون أصفر للجلد والعينين).

الحكة (حكة في الجلد، ولكن بدون طفح جلدي واضح).

بول داكن اللون وبراز فاتح اللون.

صعوبات في الهضم، وخاصة مع الدهون.

نتوءات صفراء صغيرة من رواسب الدهون على بشرتك أو جفونك.

فقدان الوزن وفقدان العضلات غير المبرر.

اعتلال الدماغ الكبدي (الارتباك، فقدان التوجه، تغيرات المزاج)

المصدر Cleveland clinic