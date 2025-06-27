أبرزها العدوى المتكررة.. أعراض غير متوقعة لفقر الدم

فقر الدم هو انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء السليمة المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، تشمل الأعراض التعب والضعف وضيق التنفس.

قد تكون خفيفة أو شديدة، قد يُشكل فقر الدم خطرًا على الحياة، قد تُسببه عوامل عديدة، وهناك أنواع مختلفة من هذه الحالة.

يختلف العلاج باختلاف سبب الإصابة بفقر الدم

ما هي أعراض فقر الدم؟

التعب - الشعور بالتعب الشديد الذي يمنعك من ممارسة أنشطتك - هو أبرز أعراض فقر الدم.

ألم صدر .

دوخة .

العدوى المتكررة.

خفقان القلب .

صداع .

شحوب (لون الجلد أفتح من المعتاد).

طنين نابض .

ضيق في التنفس (ضيق التنفس )

كيف يتم علاج فقر الدم

يختلف علاجك باختلاف السبب، إذا كنت تعاني من فقر الدم نتيجةً لحالة مرضية كامنة، فسيتولى طبيبك علاج هذه الحالة.

وقد يقدم لك أيضًا العلاجات التالية خصيصًا لفقر الدم، قد تشمل العلاجات المكملات الغذائية أو الأدوية.

قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالمكملات الغذائية التالية لعلاج فقر الدم:

مكملات الحديد : يأتي هذا المكمل على شكل كبسولات أو أقراص يمكنك تناولها عن طريق الفم مع كوب من الماء.

مكملات حمض الفوليك : فيتامين ب9 (الفولات) هو فيتامين أساسي يساعد جسمك على تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، والتي هي اللبنات الأساسية لجسمك.

مكملات فيتامين ب12 : تدعم مكملات فيتامين ب12 إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية.

المصدر Cleveland clinic