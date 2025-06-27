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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هذا ما يحدث للجسم عند تناول البرقوق.. مرضي السكري عليهم الحذر

البرقوق
البرقوق
نهى هجرس

يتمتع البرقوق بفوائد صحية جمة، ورغم كونه من أفضل العلاجات المنزلية لآلام المعدة ومشاكل الهضم، إلا أنه يحتوي أيضًا على فوائد صحية هامة أخرى.

فوائد البرقوق

يساعد فيتامين سي الموجود في البرقوق على شفاء الجسم، وبناء العضلات، وتكوين الأوعية الدموية، وهو مفيد أيضًا لعينيك

وفيما يلي طرق أخرى تجعل البرقوق مفيدًا لصحتك:

أمراض القلب: تُخفِّف المواد الكيميائية النباتية والعناصر الغذائية الموجودة في البرقوق الالتهاب المُسبِّب لأمراض القلب.

القلق: تناول برقوقة واحدة يوميًا قد يُبعد القلق. عندما تنخفض مضادات الأكسدة في جسمك، قد يرتفع مستوى القلق.

الإمساك: البرقوق، مثل البرقوق المجفف، يُساعد أيضًا على تنظيم حركة الأمعاء، فهو غني بالسوربيتول، وهو كحول سكري يعمل كمليّن طبيعي.

ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية: البوتاسيوم الموجود في البرقوق مفيدٌ لضبط ضغط الدم بطريقتين، فهو يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم عند التبول، ويُخفف من توتر جدران الأوعية الدموية.

عندما يكون ضغط الدم منخفضًا، تنخفض احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.
مضادات الأكسدة، حمي هذه المواد الجسم من تلف الخلايا والأنسجة الذي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، ومرض الزهايمر، ومرض باركنسون، والسرطان.

سكر الدم: البرقوق غني بالألياف، مما يساعد على إبطاء ارتفاع سكر الدم بعد تناول الكربوهيدرات، كما أنه يعزز إنتاج الجسم لهرمون الأديبونيكتين، وهو هرمون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ولكن أيضا يجب عدم الإكثار في تناول الفاكهه لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر .

المصدر webmd

البرقوق فوائد البرقوق السكري

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