انقلاب ميكروباص يسفر عن مصرع عامل وإصابة سائق في الصف

شهد طريق الصف جنوب محافظة الجيزة انقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومصرع آخر كان برفقته، تم نقل جثة المتوفى والمصاب إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث على طريق الصف وسقوط ضحايا، انتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

أشارت التحريات إلى أنه أثناء سير ميكروباص قيادة سائق، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة السائق بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، ومصرع عامل، 40 عاما، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.