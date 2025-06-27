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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المهندسين يفتتح مصيف المعمورة بعد تطويره

افتتاح مصيف المعمورة للمهندسين
افتتاح مصيف المعمورة للمهندسين
الديب أبوعلي

افتتح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أعمال تطوير مصيف المعمورة في محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية لمنشآت نقابة المهندسين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لأعضائها.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل النقابة، والمهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد، والمهندس حامد عبدالعال، رئيس لجنة العلاقات العامة والرحلات والمصايف، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

وصرّح المهندس طارق النبراوي خلال كلمته في حفل الافتتاح بأن هذا المشروع يأتي امتداداً لحرص النقابة على توفير بيئة خدمية متكاملة لأعضائها، مؤكدًا أن النقابة تعمل باستمرار على تطوير منشآتها بما يعكس حرصها على تلبية تطلعات المهندس وأسرته.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والتحسينات في مختلف المنشآت التابعة للنقابة سواء مصايف أو نوادي ومقرات نقابية وغيرها.

من جانبه، قال الدكتور محمد هشام سعودي، إن النقابة تنظر إلى المصايف باعتبارها ركيزة أساسية في بناء العلاقات المجتمعية بين المهندسين، مؤكدًا أن خطة التطوير الحالية لا تقتصر على مصيف المعمورة فقط، بل تشمل مصايف ونوادٍ ومراكز خدمية أخرى، ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.

كما أثنى المهندس كريم الكسار على الجهود المبذولة من القائمين على إدارة المصيف، مؤكدًا أن النقابة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير خدمات متميزة للمهندسين في جميع النواحي، ومن بينها الجانب الترفيهي والاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس حامد عبدالعال، أن عملية التطوير شملت تجديد الوحدات السكنية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحديث المفروشات، إلى جانب تجهيز المرافق العامة وتوفير أنشطة ترفيهية واجتماعية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مما يسهم في خلق تجربة صيفية متكاملة وآمنة.

يذكر أنه في إطار متابعته الميدانية المستمرة لمشروعات النقابة، وضمن استعداداتها الجارية لاستقبال موسم الصيف، أجرى المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، جولة تفقدية إلى مصيف المعمورة بمدينة الإسكندرية، وذلك يوم أمس، برفقة الأستاذ الدكتور هشام سعودي، والمهندس كريم الكسار.

وقد هدفت الجولة إلى الوقوف على مدى جاهزية المصيف لاستقبال المهندسين وأسرهم، بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تليق بأعضاء النقابة.

وخلال جولته، تفقد المهندس محمود عرفات الوحدات السكنية والمرافق العامة، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للأعضاء، كما اطمأن على أعمال الصيانة والتطوير التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وفي ختام الجولة، أشاد الأمين العام بمستوى الاستعدادات والتنظيم داخل المصيف، مؤكدًا حرص مجلس النقابة على توفير بيئة ترفيهية آمنة ومتميزة، تسهم في تعزيز رفاهية المهندسين وأسرهم. كما أشار إلى أن تطوير المصيف يأتي ضمن جهود النقابة الرامية إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والترفيهية المقدمة لأعضائها في مختلف محافظات الجمهورية.

نقابة المهندسين المعمورة محافظة الإسكندرية مصيف المعمورة نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي

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