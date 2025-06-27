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المؤبد لـ 24 شخص .. ضربة موجع لتنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات || تفاصيل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المؤبد لـ 24 شخص .. ضربة موجع لتنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات || تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.


وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي «بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم» العدالة والكرامة الإرهابي«، وإمداد تنظيم»دعوة الإصلاح الإرهابي «بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.


جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية ، فإنه وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.

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