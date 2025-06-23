إعادة فتح المجال الجوي في الكويت والبحرين والإمارات

أعلنت الكويت والبحرين والإمارات فتح مجالها الجوي مرة أخرى عقب إغلاقه خلال فترة التوتر التي سادت منطقة الشرق الأوسط خلال الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانيةمن قبل.

وقال المرشد الإيراني خامنئي بوقت سابق بإن إيران لا تعتدى على أحد،ولن تقبل أي اعتداء تحت أي ظرف،ودعت العراق لتفعيل مبادرة دولية جديدة لإحياء الحوار في المنطقة،وتغليب الدبلوماسية بدلا من الصراعات العسكرية في المنطقة،وتوترت الأوضاع بالشرق الأوسط عقب قيام إسرائيل شن ضربات عسكرية مفاجئة ضد منشأة نطنز النووية الإيرانية،واغتيال العديد من العلماء النوويين الإيرانيين،والعديد من القيادات العسكرية الإيرانية لترد طهران على الاعتداء عقب اخطار مجلس الأمن الدولي.