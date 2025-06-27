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اٌسدل الستار .. صدامات كبرى في إقصائيات مونديال الأندية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اٌسدل الستار .. صدامات كبرى في إقصائيات مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025
كأس العالم للأندية 2025
أمينة الدسوقي

أسدل الستار على الدور الأول من كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة وذلك بنهاية الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة.

صدامات كبرى في إقصائيات مونديال الأندية

ويشهد دور الـ16 مواعيد بين قوى كبرى في عالم كرة القدم، كما ستعرف البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، مباريات ستبقى محفورة في الذاكرة طويلا.

في دور الـ16، يواجه ريال مدريد الإسباني يوفنتوس الإيطالي في نهائي مبكر للبطولة، بينما يصطدم بنفيكا البرتغالي بتشلسي الإنجليزي، ويلعب بايرن ميونيخ الألماني أمام فلامنغو البرازيلي، ويقارع إنتر ميلان الإيطالي فلوميننسي البرازيلي.

ممثل العرب الوحيد

بعد وداع الأهلي المصري والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي، أصبح الهلال السعودي ممثل العرب الوحيد حاليا، لكن سيتعين عليه مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في تحد صعب للغاية بدور الـ16.

آخر لقاءين

في منافسة برازيلية خالصة، يلعب بوتافوغو مع بالميراس، بينما يلاقي بوروسيا دورتموند الألماني مونتيري المكسيكي.

وتحصل الفرق على راحة طويلة نسبيا قبل انطلاق مباريات دور الـ16 يومي 4 و5 يوليو المقبل، على أن يقام النهائي في 13 من الشهر ذاته.

أندية أُقصيت

وكانت انتهت مرحلة دور المجموعات في كأس العالم للأندية FIFA 2025 حيث تم إقصاء هذه الأندية:

الأهلي
بورتو
أوكلاند سيتي
نادي لوس أنجلوس لكرة القدم
أوراوا رِد دايموندز
أولسان إتش دي
باتشوكا
الوداد
العين
سياتل ساوندرز
أتلتيكو مدريد
بوكا جونيورز
الترجي
ماميلودي صن داونز
ريفر بليت

قواعد جديدة في كأس العالم للأندية 2025

سيتم استخدام أجهزة لوحية لإدارة التبديلات بدلاً من الأوراق المكتوبة، وسيؤكد الحكم الرابع الطلب عند توقف اللعب.

كما قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" في اجتماعه السنوي في بلفاست في 1 مارس 2025، أن الحكم سيحتسب ركلة ركنية للفريق الخصم إذا احتفظ الحارس بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ.

وسيقوم الحكام برفع ذراعهم لبدء العد التنازلي بعد 3 ثوانٍ من حيازة الحارس للكرة، وإذا لم يتم تمريرها بعد 5 ثوانٍ، تُمنح ركنية.

كما تتضمن القواعد يُسمح فقط لقائد الفريق بالحديث مع الحكم، وذلك لتقليل الفوضى حول الحكام وتشجيع التواصل المناسب معهم.

قاعدة “أرتيتا”

تلك القاعدة مُستوحاة من حادثة قام فيها الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بالتقاط الكرة قبل خروجها من الملعب.

وينص القانون الجديد على أنه إذا لمس المدرب أو البديل الكرة عن غير قصد يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس.

كاميرات الحكام

سيرتدي الحكام كاميرات موضوعة على مستوى العين، لتوفير تجربة مشاهدة فريدة للجماهير من منظور الحكم.

وسيتم عادة بث لحظة إجراء قرعة بداية المباراة مباشرة، بينما تُعرض لحظات حاسمة مثل الأهداف والإعادات عبر الشاشات ومنظور الحكم لدعم تقنية الفيديو "VAR".

مونديال الأندية كأس العالم للأندية الولايات المتحدة مباريات المجموعة الثامن عالم كرة القدم

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