اقتصاد الإمارات.. 58.6 ألف شركة عاملة في المناطق الحرة والاستثمارية

بلغ عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في دولة الإمارات حوالي 58.6 ألف شركة مع نهاية النصف الأول من شهر نوفمبر 2020 بنمو نسبته 9% تقريبا مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019 وذلك بحسب ما تظهره الأرقام التي يوثقها السجل الاقتصادي الوطني.





وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" تشكل الرخص الصادرة لهذا النوع من الشركات 8.4% من إجمالي عدد الشركات المرخصة في دولة الإمارات والتي وصل عددها 693.3 ألف رخصة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.





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ويعكس العدد الكبير من الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في الإمارات المكانة المتميزة التي تتمتع بها الدولة كمركز إقليمي لممارسة الأنشطة الاقتصادية كافة .





ويتجاوز عدد المناطق الحرة في الإمارات 44 منطقة موزعة على جميع إمارات الدولة، لكن الجزء الأكبر منها يقع في إماراتي دبي وأبوظبي.





وتتنوع الأنشطة التي يمكن ممارستها من خلال هذه المناطق حيث تشمل التجارة والصناعة وخدمات النقل واللوجستيك بالإضافة إلى الخدمات المالية والطبية والتعليمية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأنشطة الأخرى، ووفقا لإحصائيات السجل الاقتصادي الوطني فإن نحو 80% من شركات المناطق الحرة والاستثمارية تعمل انطلاقا من دبي وأبوظبي.





يشار إلى أن النشاط الكبير الذي تشهده المناطق الحرة في الإمارات يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بالإضافة إلى كون هذه المناطق تشكل عنصرا داعما لسياسة التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعمل الدولة على تعزيزها منذ عدة سنوات.





وبلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 241 مبايعة بقيمة 437.83 مليون درهم منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 35.35 مليون درهم و225 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 402.48 مليون درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.





وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة "برج خليفة".