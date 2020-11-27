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سيارات

لهواة الفخامة .. عودة رولز رويس إلى مصر من جديد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت بعض التقارير أن رولز رويس  من المنتظر عودتها من جديد إلى السوق المصري في الفترة المقبلة ن وذلك رغم اختفائها في الفترة السابقة، ولمن لم يعد وكيلها الحالي هو البافارية مثل السابق.

ومع بداية ظهور موجة السيارات الفاخرة التي دخلت  مصر الفترة السابقة، وعودت شركات مثل أستون مارتن للعمل  في مصر وتواجد مازيراتي وبنتلي فمن الطبيعي أن تعود رولز رويس نتيجة طبيعية.

ومن المنتظر أن تكون السيارات بسعر أفضل من السابق في ظل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ، وحتى مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإلغاء تخفيضات الجمارك على السيارات .

وأكدت التقارير أن تقديم رولز رويس لن يكون مع الوكيل الحالي المتوقع توقف خدماته في الفترة المقبلة في ظل عمليات الاستحواذ الجديدة المرتقبة من قبل وكيل جديد على توكيل بي ام دبليو وميني ورولزرويس في مصر والمنتظر أن يكون جزء من المسئولين السابقين في البافارية عناصر رئيسية فيه.


يذكر أن وأعلن المصمم العالمي رين بريسك المتخصص فى السيارات الخارقة، عن الانتهاء من مشروعه الجديد وهو انشاء سيارة سوبر رولز رويس التي واجهت بعض التحديات في استخدام لغة تصميم شركة رولز رويس وتطبيقها على سيارته الخارقة النحيفة ذات البابين.

 وواضح  المصمم العالمي رين بريسك عن ذلك النقاط من خلال منشوره على الفيس بوك أثناء إعلان مشروعه الجديد ومحاولة ضمه الخطوط الكلاسيكية المعتادة فى السيارة رولز رويس .

وأضاف أن سيارته الخارقة تضم الشكل الأيقوني لغطاء المحرك والمقدمة الأمامية الطويلة والسطح الخلفي القصير، بالإضافة إلى شبكة أمامية ضيقة بين المصابيح الأمامية الرفيعة والتي يعلوها مجسم "روح النشوة" الشهير في الأمام، للحصول على شكل أكثر رياضية ، بالإضافة إلى وضع الأبواب ذات الشكل الغريب والرفارف الزاوية، والمساحة الخلفية المخصصة لمحرك الـ V12 الوسطى .

ولكن حتى يومنا هذا لم تعلن شركة رولز رويس عن تقديمها مثل هذا النموذج ، بسبب طرح الشركة لطرازاتها المستقبلية مثل EX 103 الذي تم عرضه في 2016.
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