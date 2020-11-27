كيجو: ضربة البداية مهمة أمام أوغندا في مشاور التأهل للبطولة الإفريقية للسلة

أعرب مصطفي كيجو، لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة عن ارتياحه لتحقيق الفوز في ضربة البداية رغم الظروف الصعبة التي واجهت المنتخب بسبب جائحة كورونا وعدم خوض مباريات ودية وإلغاء معسكر صربيا.





وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 96 - 77، في إفتاح مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة افريقيا لكرة السلة "رجال"، والتي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري.





وأضاف "كيجو" بأن وجود أجيال مختلفة من اللاعبين ومن عدد من الأندية نجح الجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي في خلق التجانس بين اللاعبين وظهر ذلك خلال مواجهة منتخب أوغندا خاصة في النصف الثاني من المباراة .





وقال لاعب منتخب الفراعنة " خطوة أولى هامة في مشوار التأهل الي بطولة أفريقيا وامامنا مبارتين أمام منتخبي الرأس الاخضر ثم المغرب ونسعي بكل تأكيد لتحقيق الفوز وصدارة المجموعة".