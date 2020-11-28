وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تطلق مسابقة ضمن حملة «الـ16 يوم».. تفاصيل

أطلقت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة مسابقتها الفنية السنوية ، بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى والاتحاد الاوروبى وذلك ضمن فاعليات الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى العالم .





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وتهدف هذه المسابقة الى تشجيع اصحاب المواهب فى اى نوع من انواع الفنون الذى يعبر عن احد انماط او اشكال العنف ضد المرأة باستخدام هذه المواهب .





واعلنت الوحدة ان الفائزين بالثلاث مراكز الاولى يحصلون على جوائز قيمة ، كما اعلنت عن سرعة تسليم الاعمال الفنية لمقر الوحدة بالدور الثانى بمبنى التعليم المفتوح بالمدينة الجامعية او عن طريق ارسال الاعمال عبر صفحة الةحدة على الفيسبوك ، حيث ان اخر موعد للاستلام هو يوم الثلاثاء الموافق 8 من ديسمبر 2020 .





وجامعة القاهرة ليست مكانا للعلم فقط ولكن إنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف اصحاب المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.





يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل.





كما أطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.