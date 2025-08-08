تشغيل المستشفى وإنشاء نادي.. محافظ أسيوط يبحث تحسين أوضاع المعلمين

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لقاءً موسعًا مع ممثلي النقابة الفرعية للمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية والمدارس، وعدد من المعلمين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة التعليمية.

حضر اللقاء خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعزت علي حسن، نقيب المعلمين، إلى جانب قيادات النقابة ومديري الإدارات التعليمية وعدد من المعلمين.

نتائج ملموسة في تطوير البنية التعليمية

واستهل المحافظ اللقاء بالتأكيد على التحديات التي تواجه الدولة داخليًا وخارجيًا، وعلى رأسها التعليم، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذا الملف أولوية قصوى ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى ما تحققه المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها "حياة كريمة"، من نتائج ملموسة في تطوير البنية التعليمية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

توفير الدعم اللازم للمعلمين

وأكد "أبو النصر" أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية وشريك أساسي في تنفيذ خطط التطوير، مشددًا على أهمية توفير الدعم اللازم للمعلمين سواء من خلال رفع كفاءتهم المهنية أو تذليل العقبات التي تواجههم. كما أعرب عن اعتزازه بدور نقابة المعلمين كصوت حقيقي يعبر عن تطلعاتهم.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا المهمة، أبرزها عدم تشغيل مستشفى المعلمين رغم جاهزيتها، حيث وجه المحافظ بإعداد ملف شامل حول الوضع الحالي لعرضه عليه خلال أسبوع، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن تشغيلها.

كما شهد اللقاء مناقشة مقترح إنشاء نادٍ للمعلمين، ولاقى المقترح ترحيبًا واستجابة فورية من المحافظ، الذي وجه باختيار قطعة أرض مناسبة لإقامة النادي في موقع لائق.

وأشار المحافظ كذلك إلى جهود المحافظة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال مشروعات صغيرة وتكتلات إنتاجية مثل مشروعات أبراج الحمام وتربية النحل، داعيًا الحضور إلى مواصلة العمل بروح جماعية، والتحلي بالالتزام والولاء بما يسهم في دفع عجلة التنمية.

من جانبه، توجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر للعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في خلق بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة موضحًا أن المحافظة تضم نحو 70 ألف معلم وإداري يعملون بإخلاص لخدمة الطلاب.

وأشاد نقيب المعلمين بدور المحافظ في دعم التعليم واهتمامه بتحسين بيئة العمل للمعلمين، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر بين النقابة والمحافظة، وسعي الجانبين للاستجابة لمطالب المعلمين والعمل الجاد لتحقيقها، وعلى رأسها تشغيل المستشفى وإنشاء نادي يليق بمكانة المعلم.