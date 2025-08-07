قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 13 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة على المخابز في البداري

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 13 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة تفتيشية شنت على عدد من المخابز بمركز البداري، وذلك في إطار الحملات الدورية والمفاجئة التي تنفذها المحافظة لضبط الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حملة تموينية على المخابز

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، وبالتنسيق مع خالد محمد وكيل وزارة التموين ، وايمن احمد علي مدير إدارة تموين البداري وباقي الجهات المعنية قد قامت بشن حملة تموينية على المخابز للاطمئنان على مدى تقديم الخدمة وضمان جودة الخبز حيث أسفرت الحملة عن تحرير محاضر متنوعة من بينها (٣ نقص وزن، و٤ عدم صرف بون، و٣عدم نظافة، وغلق في المواعيد غير الرسمية، وتوقف جزئي، وعدم اعلان).

ردع كل من يتلاعب بحقوق المواطنين

وأكد المحافظ على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وصلاحيتها، وضمان عدم التلاعب بأسعارها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وردع كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

أسيوط 13 محضرًا تموينيًا حملة تفتيشية المخابز مركز البداري ضبط الأسواق منافذ البيع وصول الدعم لمستحقيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية.. ونواب: إضافة جديدة لتغيير الفكر.. ويجب وضع اللغة العربية والدين والتاريخ ضمن المناهج

النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

برلماني: تجربة المدارس الألمانية تأتي في إطار التوسع والانفتاح على أنواع التعليم بمصر

مجلس النواب

سؤال برلماني لتغيير سياسات القبول بكليات الطب بعد ارتفاع نسبة الرسوب بجامعات الصعيد

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد