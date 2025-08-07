محافظ أسيوط: تحرير 13 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة على المخابز في البداري

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 13 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة تفتيشية شنت على عدد من المخابز بمركز البداري، وذلك في إطار الحملات الدورية والمفاجئة التي تنفذها المحافظة لضبط الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حملة تموينية على المخابز

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، وبالتنسيق مع خالد محمد وكيل وزارة التموين ، وايمن احمد علي مدير إدارة تموين البداري وباقي الجهات المعنية قد قامت بشن حملة تموينية على المخابز للاطمئنان على مدى تقديم الخدمة وضمان جودة الخبز حيث أسفرت الحملة عن تحرير محاضر متنوعة من بينها (٣ نقص وزن، و٤ عدم صرف بون، و٣عدم نظافة، وغلق في المواعيد غير الرسمية، وتوقف جزئي، وعدم اعلان).

ردع كل من يتلاعب بحقوق المواطنين

وأكد المحافظ على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وصلاحيتها، وضمان عدم التلاعب بأسعارها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وردع كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.