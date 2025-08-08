للتهنئة بذكرى رحلة العائلة المقدسة.. محافظ أسيوط يزور دير السيدة العذراء

زار اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دير السيدة العذراء بجبل درنكة، أحد أبرز المواقع على مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك لتهنئة نيافة الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم، وقيادات وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة بدء احتفالات صوم السيدة العذراء وذكرى مرور العائلة المقدسة بأرض مصر، والتي تُقام سنويًا خلال الفترة من 7 إلى 21 أغسطس.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد عبد اللطيف وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وأحمد أبو علي مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

دير العذراء يستقبل قرابة 4 ملايين زائر سنويًا خلال موسم الاحتفالات

وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلام الجمهوري، تلاه عرض ترانيم قدمه كورال الدير، وكلمة ترحيبية ألقاها نيافة الأنبا يوأنس، أعرب فيها عن تقديره لحرص المحافظ على مشاركة الأقباط احتفالاتهم، مشيرًا إلى أن دير العذراء يستقبل قرابة 4 ملايين زائر سنويًا خلال موسم الاحتفالات، ما يؤكد قيمته الروحية والتاريخية والسياحية على مستوى مصر والعالم.

دخول العائلة المقدسة إلى مصر تمثل حدثًا فريدًا في التاريخ الإنساني

وخلال كلمته، نقل محافظ أسيوط تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجموع الأقباط، مؤكدًا أن ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر تمثل حدثًا فريدًا في التاريخ الإنساني، وتجسد مكانة مصر كأرض للسلام والبركة.

وأشار إلى أن محافظة أسيوط تفخر بوجود موقعين رئيسيين على مسار الرحلة، من بينها دير السيدة العذراء بجبل درنكة، الذي يعد من أبرز المقاصد الدينية والسياحية في البلاد.

توفير بيئة روحانية متميزة لاستقبال الزائرين

وأشاد أبو النصر بحسن تنظيم الفعاليات والخدمات المقدمة للزوار بأسعار رمزية، مثمنًا جهود الكنيسة في توفير بيئة روحانية متميزة لاستقبال الزائرين ، كما أعرب عن شكره لنيافة الأنبا يوأنس على دوره الوطني والمجتمعي في تعزيز قيم التلاحم والوحدة، ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، والاصطفاف خلف القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.

توفير أجواء آمنة ومريحة للزوار

وفي ختام الزيارة، وجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المعنية التي ساهمت في تنظيم وتأمين الاحتفال، وعلى رأسها مديرية الأمن، والمرور، والحماية المدنية، والوحدة المحلية، وهيئة تنشيط السياحة، لما بذلوه من جهود لتوفير أجواء آمنة ومريحة للزوار.

كما تفقد المحافظ عددًا من الأكمنة والتمركزات الأمنية بمحيط الدير، وأشاد بيقظة رجال الشرطة وحسن استعدادهم لتأمين الاحتفالات، بما يعكس حالة الاستقرار التي تنعم بها المحافظة.

يذكر أن دير السيدة العذراء بجبل درنكة، الواقع على بعد 10 كيلومترات غرب مدينة أسيوط، وعلى ارتفاع 100 متر من سطح الأرض، يعد من أقدم المزارات المسيحية في مصر، ويشهد سنويًا احتفالات حاشدة بعيد صعود جسد السيدة العذراء في 21 أغسطس، تتخللها صلوات وطقوس روحانية وموكب الأيقونة، وسط أجواء إيمانية مميزة تستقطب الآلاف من الزوار من داخل مصر وخارجها.