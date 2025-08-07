قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على أهمية تطهير الترع لضمان وصول مياه الري إلى نهاياتها

أعمال تطهير الترع والمصارف بأسيوط
أعمال تطهير الترع والمصارف بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط،  أهمية مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف في مختلف قرى ونجوع المحافظة، بما يضمن وصول مياه الري إلى نهايات الترع وفروعها، تحقيقًا للاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حملات مكثفة لتطهير الترع والمصارف

وأشار المحافظ إلى أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري، برئاسة المهندس حاتم عبدالصبور، وبالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تنفذ حاليًا حملات مكثفة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ورفع المخلفات، بهدف تحسين كفاءة توزيع مياه الري، وشملت الأعمال الأخيرة تطهير ونزع الحشائش من ترعة فرع 1 مسرع، وجانبي ترعة بويط، إضافة إلى ترعة القصير الشرقي، وفرع الجاوية بمركز البداري، وساحل الهمامية، باستخدام معدات متطورة تشمل حفارات بأذرع طويلة وكباشات وصنادل وحاويات مخصصة.

ضمان استدامة الأمن الغذائي

وأوضح المحافظ أن مثل هذه الحملات تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان استدامة الأمن الغذائي، من خلال إدارة فعالة لموارد المياه وتقديم خدمات أفضل للمزارعين، كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لاسيما الوحدات المحلية ومديرية الري، لضمان رفع نواتج التطهير والتكريك من الطرق المحاذية للترع والمصارف، بما يسهل حركة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للقرى والمراكز.

وفي سياق متصل، ناشدت المحافظة المواطنين بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن أية مشكلات أو شكاوى تخص أعمال الري أو الخدمات المختلفة، وذلك عبر الخطوط الساخنة (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، أو من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على فيسبوك:
https://www.facebook.com/assioutgovernorate، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو من خلال الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg.

أسيوط محافظ أسيوط تطهير الترع تطهير الترع والمصارف مياه الري صول مياه الري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول

تعاون بين الريف المصرى والبحوث الزراعية لإنتاج تقاوى هجين الخيار "حورس"

تعاون مصري ألماني

الزراعة: تعاون مصري ألماني في مجال صادرات المنتجات العضوية

لجنة النقل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية

اتحاد الغرف السياحية يبحث تطوير مركز تدريب السائقين بمدينة ١٥ مايو

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد