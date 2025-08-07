محافظ أسيوط يشدد على أهمية تطهير الترع لضمان وصول مياه الري إلى نهاياتها

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف في مختلف قرى ونجوع المحافظة، بما يضمن وصول مياه الري إلى نهايات الترع وفروعها، تحقيقًا للاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حملات مكثفة لتطهير الترع والمصارف

وأشار المحافظ إلى أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري، برئاسة المهندس حاتم عبدالصبور، وبالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تنفذ حاليًا حملات مكثفة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ورفع المخلفات، بهدف تحسين كفاءة توزيع مياه الري، وشملت الأعمال الأخيرة تطهير ونزع الحشائش من ترعة فرع 1 مسرع، وجانبي ترعة بويط، إضافة إلى ترعة القصير الشرقي، وفرع الجاوية بمركز البداري، وساحل الهمامية، باستخدام معدات متطورة تشمل حفارات بأذرع طويلة وكباشات وصنادل وحاويات مخصصة.

ضمان استدامة الأمن الغذائي

وأوضح المحافظ أن مثل هذه الحملات تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان استدامة الأمن الغذائي، من خلال إدارة فعالة لموارد المياه وتقديم خدمات أفضل للمزارعين، كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لاسيما الوحدات المحلية ومديرية الري، لضمان رفع نواتج التطهير والتكريك من الطرق المحاذية للترع والمصارف، بما يسهل حركة المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للقرى والمراكز.

وفي سياق متصل، ناشدت المحافظة المواطنين بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن أية مشكلات أو شكاوى تخص أعمال الري أو الخدمات المختلفة، وذلك عبر الخطوط الساخنة (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، أو من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على فيسبوك:

https://www.facebook.com/assioutgovernorate، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو من خلال الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg.