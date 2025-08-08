غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

يستضيف استاد هيئة قناة السويس، مباراة هامة في افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026 بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا اليوم فى الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم برغبة كبيرة فــى تـقـديـم عـــرض مميز بـعـد ميركاتو قـوى لأبناء ميت عقبة، حيث يظهر الفارس الابيض بـ «نيولوك» بقيادة بانيك فيريرا.

ويخوض الزمالك ضربة البداية بدوافع كبيرة لتحقيق الفوز الأول فى البطولة، والمنافسة بقوة على اللقب بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية خال فترة الانتقالات الصيفية.

ويغيب كل من أحمد ربيع للإصابة وأحمد فتوح ومهدي سليمان لأسباب فنية، والبرازيلي خوان بيزيرا لعدم الوصول إلى القاهرة.



تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا



حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر- محمود حمدي الونش- حسام عبد المجيد- محمود بنتايك.

الوسط: محمد شحاتة- عبدالله السعيد- ناصر ماهر.

الهجوم: شيكو بانزا - عدي الدباغ - أحمد شريف.