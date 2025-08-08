لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن المنطقة العربية تشهد تحولات كبيرة وهناك استثمارات عملاقة في مجالات جديدة مثل الطاقة والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وشدد الرئيس اللبناني في تصريحات له على ضرورة العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار ليس فقط في الخارج بل أيضا في لبنان.

وقال عون: “كلبنانيين لدينا رأس مال بشري مبدع ومؤهل لدينا شباب وشابات إذا أتيحت لهم الفرصة يمكن أن يكونوا جزءا أساسيا من هذا التحول”.

وأضاف عون، أنه بات من الضروري إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج وأن يكون المغترب حاضرا في إعادة الإعمار والمشاريع الكبيرة في المنطقة.

وأردف عون، أنه لا أحد يستطيع إنكار أن الطريق صعب لكن الإصلاح قد بدأ ونحن نعمل بإصرار على مجموعة من الإصلاحات والقوانين.

واتم عون تصريحاته: نحن بحاجة إلى شراكة حقيقية ونريد أن يكون المغترب مستثمرا وشريكا بالقرار.