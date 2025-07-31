الرئيس اللبناني: علينا أن نقف خلف الجيش ويكون ولاؤنا للدولة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد في كلمة له بمناسبة عيد الجيش اللبناني على أهمية دعم المؤسسة العسكرية، مشددًا على ضرورة أن يكون ولاء اللبنانيين للدولة وحدها دون أي تأثير خارجي.

الرئيس اللبناني يدعو للوقوف جميعًا خلف الجيش

ودعا الرئيس اللبناني جميع اللبنانيين إلى الوقوف خلف الجيش في مهامه الوطنية لحماية السيادة والأمن.

انتهاكات إسرائيل المتكررة: آلاف الخروقات ووفاة مئات المواطنين بعد وقف إطلاق النار

وتطرق في حديثه إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية، موضحًا أن إسرائيل انتهكت السيادة آلاف المرات، وأدت إلى مقتل مئات المواطنين بعد وقف إطلاق النار، ما يمثل تحديًا كبيرًا لأمن لبنان.

وشدد على ضرورة استعادة دولة تحمي جميع المواطنين من دون أن تستقوي أي فئة بالخارج، مؤكداً أن الوحدة الوطنية ودعم الجيش هما السبيل للحفاظ على سلامة لبنان وسيادته.