الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

تصدرت الدكتوره يومي، المعروفة باسم يمنى خوري، مؤشر البحث جوجل، وذلك بسبب حفل زفافها على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية.

وأطلت الدكتوره يومي، في إطلالتها الأولى بفستان أنيق وجذاب ، وجاء الفستان بقصة كلاسيكية راقية وأكمام منسدلة، مع تطريزات دقيقة وذيل طويل مطرز مما كشف عن جمالها ورشاقتها.

كما شهد الحفل حضور نخبة من نجمات الخليج اللواتي ظهرن بإطلالات جذابة وأنيقة تخطف الانظار.

وزعت العروس هدايا مميزة على المدعوين، وضعت داخل حقائب كبيرة مزينة بصورة القصر الذي استضاف المناسبة، إلى جانب الأحرف الأولى من اسمي العروسين وتاريخ الزفاف، كما ضمت الهدايا مروحة يدوية بتصميم أنيق، وزجاجة عطر بيضاء، وعلبة مزخرفة تحتوي على قطع مستوحاة من المطبخ الإيطالي، لتبقى ذكرى الحفل حاضرة لدى الضيوف .

وإليكم صور الدكتوره يومي خلال حفل زفافها

