دليل على وعي مصر بالتحديات المعاصرة..إشادة هندية بموضوع مؤتمر الإفتاء

بعث الشيخ عبد الله الثقافي البلنوري عميد كلية أصول الدين بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بالهند، رسالة للدكتور نظير عياد مفتي مصر أشاد فيها بموضوع مؤتمر الأمانة العاشر:"صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

قال عميد كلية أصول الدين في رسالته:"إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أتقدم إلى فضيلتكم، باسمي شخصيًا وبالنيابة عن كلية أصول الدين بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بكاليكوت – الهند، بخالص التهاني وأصدق عبارات التبريك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في الفترة من 12 إلى 13 أغسطس 2025م، تحت عنوان:"صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

وأكد أن اختيار هذا الموضوع الحيوي ليكون محورًا للمؤتمر الموقر ، دليل واضح على وعيكم العميق بالتحديات المعاصرة، ورؤيتكم الثاقبة لحاجة الأمة إلى إعداد مفتي العصر وفق معايير تجمع بين أصالة الفقه ومقتضيات التقنية، وتوازن بين الثوابت والمتغيرات.

وأضاف لقد لمسنا – كما هي عادتكم – في محاور المؤتمر وجلساته العلمية، عناية فقهية رصينة، وجرأة معرفية منضبطة، وسعيا جادًا نحو تأصيل الصناعة الإفتائية، وتنظيم أدواتها، وتأهيل رجالها، بما يجعل من الفتوى أداة بناء واستقرار، لا مصدر اضطراب وتشويش.

وإننا في الهند، حيث تتعطش الشعوب الإسلامية إلى المنهج الرشيد والقول السديد، ننظر إلى هذه الجهود المباركة بعين الامتنان والتقدير، وندعو الله أن يجعل هذا المؤتمر منارًا علميًّا ومرجعية فكرية تتلاقى عندها جهود المفتين والباحثين من مشارق الأرض ومغاربها.

نسأل الله تعالى أن يبارك في عمركم، ويحفظكم ذخرا للأمة، وأن يسدد خطاكم في خدمة الشريعة، وتعزيز وحدة الصف، وترسيخ منهج الاعتدال والوسطية في الفتوى والعلم والدعوة.