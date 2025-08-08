قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أطنان حشيش وهيدرو.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بربع مليار جنيه| صور
النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
وزير مالية الاحتلال: سنمحو الدولة الفلسطينية مستقبلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش: ما نفعله حاليا هو محو الدولة الفلسطينية عمليا

وزير مالية الاحتلال
وزير مالية الاحتلال
محمود نوفل

أكد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن حكومته تعمل على إعادة المستوطنات المخلاة في شمال الضفة الغربية.

وقال سموتريتش في تصريحات له: ما نفعله في هذه الفترة هو ببساطة محو الدولة الفلسطينية عمليا أولا، ثم رسميا في وقت لاحق.

واضاف سموتريتش: سنسحب فكرة الدولة الفلسطينية من التداول كجزء من دروس 7 أكتوبر ونرسي الحقائق على الأرض.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطته لسيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة شمال القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء- في بيان، بثته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، حول ما وصفه بقرار مجلس الوزراء دعم "اقتراح نتنياهو لهزيمة حماس"- إن إسرائيل ستقدم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن أغلبية أعضاء مجلس الوزراء أيدوا أيضًا قائمة بخمسة مبادئ ستطالب بها إسرائيل مقابل إنهاء الحرب مع حماس، واصفًا إياها على النحو التالي: "نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن الخمسين المتبقين والذين يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، ووجود حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية".

وأكد مكتب رئيس الوزراء، أن أغلبية ساحقة من الوزراء رأوا أن "الخطة البديلة" التي عُرضت على مجلس الوزراء الأمني لم تكن لتضمن هزيمة حماس أو عودة الرهائن.

ولم يشر البيان بالتفصيل إلى "الخطة البديلة" المذكورة آنفًا، ولكن يبدو أنه يُشير إلى اقتراح قدّمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، والذي أعرب عن معارضته لاحتلال قطاع غزة، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية، مع تعريض حياة الرهائن للخطر كما ذكرت الصحيفة.

وتقول الصحيفة: "من غير الواضح لماذا يُشير البيان فقط إلى احتلال مدينة غزة، وليس إلى احتلال قطاع غزة بأكمله، كما أعلن نتنياهو أمس الخميس".

وزير مالية الاحتلال قطاع غزة نتنياهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات «موكا موكا» بعد حبسها

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات موكا موكا بعد حبسها

بلال عطية

لاعب الأهلي يبهر مسؤولي شتوتجارت الألماني

ترشيحاتنا

المستشار محمد فراج

مستشار أممي: قمة ترامب وبوتين المرتقبة نقطة تحول في حرب أوكرانيا

الادوية

برلماني: وصول مصر لـ91% إنتاج دوائي محلي يعكس إرادة سياسية واعية بأهمية الأمن الصحي

غزة

برلماني يندد بقيام المستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة

بالصور

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لماذا يستعد الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين سايبرتراك جديدتين؟

تسلا
تسلا
تسلا

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد