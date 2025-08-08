8.6 ملايين طن تصدير.. الزراعة تعلن أخبارا سارة للمصريين

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر نجحت في فتح 8 أسواق جديدة لتصدير بعض المنتجات الزراعية، موضحًا أن المنتجات المصري موجودة الآن في 166 سوق على مستوى العالم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر القناة الأولى، أن وزير الزراعة يتابع بنفسه عملية التصدير، وأن هناك تنوع في عملية التصدير، وأن البرتقال والبطاطس، والبصل والثوم.



ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم في تصدير الفرولة والبرتقال، وأن هذا يعتبر من الأشياء المميزة، وأن هناك تنوع نسبي في المحاصيل والمنتجات التي يتم تصديرها للخارج.



وأشار إلى أن العام الماضي تم تصدير 8.6 ملايين طن، وأن العام الحالي هناك زيادة 500 ألف طن، وأن نسب التصدير في الفترة الأخيرة تضاعفت وأن الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في نسبة التصدير.



