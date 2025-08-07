لوقف حيلة خطيرة | حملة مفاجئة من الزراعة على مخازن ومصانع الأعلاف

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية، تكثيف حملاتها التفتيشية المفاجئة على مخازن ومصانع الأعلاف وخاماتها في مختلف المحافظات، لمواجهة ومنع الاحتكار والتخزين بغرض رفع الأسعار.

وأشارت الوزارة في بيان لها أنه قد أسفرت جهود الحملات المشتركة عن رصد بعض المخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها وإحالة المخالفات فورًا إلى النيابة العامة، وجهات التحقيق.



وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطتها للتصدي بحزم لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي للمواطنين، أو استغلال واحتكار السلع الأساسية.

وشددت وزارة الزراعة على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان توفر الأعلاف بأسعار مناسبة في السوق، وتأمين احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة في البلاد.



وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد كشفت في وقت سابق عن تشكيل 35 لجنة تضم ممثلين من جهات مختلفة للمرور على جميع المحافظات، وشن حملات تفتيش على مخازن الأعلاف وخاماتها، بالتزامن في جميع مراكز الجمهورية، لمنع أي تخزين أو حجب أو منع للبيع بهدف احتكار وزيادة أسعار الأعلاف أو خاماتها، بناءً على تعليمات مباشرة من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة حالة السوق، فور الزيادة غير المبررة في أسعار بعض خامات تصنيع الأعلاف، بهدف مواجهة أي ممارسات احتكارية وضمان توافر الأعلاف بجودة عالية وأسعار مناسبة.



وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن تلك الحملات امتدت لتشمل السيارات الخاصة بنقل وتداول الأعلاف وخاماتها، كما تم سحب عينات وإجراء التحليلات المعملية اللازمة للتأكد من صحة الأعلاف وخاماتها المتداولة في الأسواق.



وأشار سليمان إلى أن هذه الحملات يشارك فيها ممثلون من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومباحث التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى مديريات الزراعة والتموين المختصة، لمنع أي تخزين أو حجب أو منع للبيع بهدف الاحتكار وزيادة الأسعار.

حماية الثروة الحيوانية



وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمربين والمستهلكين الإبلاغ الفوري عن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار الأعلاف، مؤكدةً على تضافر جهود جميع الجهات المعنية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وضمان استقرار الأسواق وتوافر الأعلاف بجودة وسعر عادلين، بما يدعم الأمن الغذائي.



وللإبلاغ على أرقام 0220541464 ــــــ 0220541463