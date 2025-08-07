قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

معهد بحوث أمراض النباتات يعلن اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية إجراءات تجديد الاعتماد السنوي للأيزو

عمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية
عمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية  نجاح معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية (SDS-Lab)، التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، في اجتياز إجراءات تجديد الاعتماد السنوي للأيزو ISO/IEC 17025:2017، من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك). تم ذلك بعد عملية الفحص والتدقيق الشامل التي أجراها خبراء هيئة EGAC، وتضمنت مراجعة نظام الجودة، طرق التحليل، وكفاءة العاملين في المعمل، حيث حصل على الاعتماد بكفاءة وتميز.

أكد الدكتور أحمد شلبي، المشرف على المعمل، أن هذا الإنجاز يأتي وفقًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم،رئيس مركز البحوث الزراعية  و الدكتور محسن أبو رحاب.مدير معهد بحوث أمراض النباتات ويهدف هذا الاعتماد الي  تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي، ودعم الصادرات المصرية، وتنمية القدرات التصديرية للمزارعين والمنتجين المحليين، مما يساهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز الإنتاج الزراعي.

وأشار أبو رحاب إلى أن معمل سمارت لاب يُعد من أبرز المعامل في مجال تشخيص الأمراض النباتية، إذ يتمتع بالتصريح لإصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية التي تصيب محاصيل هامة مثل البطاطس، الطماطم، الموالح، الفراولة، الزيتون، والعنب بالإضافة إلى الفواكه ذات النواة الحجرية. كما يتخصص المعمل في الاختبارات المعتمدة دوليًا للكشف عن الأمراض الناتجة عن الإصابة بالفيتوبلازما. هذا الدور المحوري يساعد في تنمية الصادرات المصرية مع استمرار تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وضمان جودة المنتجات المحلية. 


من جانبها ، أوضحت الدكتورة سحر يوسف، وكيل المعهد ومدير المعمل المعتمد ، أن سمارت لاب حاصل على شهادة الأيزو ISO/IEC 9001:2015 منذ عام 2019، ما يعكس التزامه بأعلى المواصفات القياسية لإدارة الجودة. كما يمتلك شهادة ISO/IEC 17025:2017 التي توثق كفاءة مختبرات الفحص المعتمدة دوليًا في مجال التشخيص باستخدام تقنيات الـDNA. تلك القدرات المتميزة تتيح إصدار شهادات خلو من الأمراض الفيروسية والفيتوبلازما التي تصيب المحاصيل البستانية الهامة مثل الموالح والفراولة والطماطم والزيتون والمشمش والخوخ، مما يعزز إمكانات المنتجين المصريين في قطاع التصدير.

وأشاد المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بالجهود المبذولة من قبل فريق عمل المعمل والتي أدت إلى اجتياز إجراءات الاعتماد بنجاح. هذا الإنجاز يتيح للمعمل إصدار شهادات وتقارير معتمدة دوليًا تحت مظلة المجلس الوطني للاعتماد ووفقًا لاتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC). المهام الرئيسية لمعمل سمارت لاب تركز على استخدام أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية لتشخيص الأمراض النباتية الناتجة عن الإصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيريا. إضافة إلى ذلك، يقوم المعمل بتدريب الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة، وتقديم النصائح العلمية للمزارعين وأصحاب الشركات الصغيرة لتحسين القدرة على مقاومة الأمراض والحد من انتشارها.


رؤية المعمل تتمثل في زيادة الوعي بين المزارعين حول استراتيجيات إدارة الأمراض النباتية وتطوير حلول بيئية مبتكرة لمكافحة تلك الأمراض. كما يسعى المعمل إلى تعزيز التواصل مع العاملين في القطاع الزراعي من خلال تنظيم دورات تدريبية وإصدار نشرات دورية تحمل معلومات شاملة عن المسببات المرضية وطرق الوقاية والعلاج. 

دعم القطاع الزراعي


تُعتبر أولوية المعمل أيضًا نقل المعرفة لصغار المزارعين لمساعدتهم في التعرف المبكر على الأمراض النباتية، وذلك لضمان حماية المحاصيل الاقتصادية وتحسين الإنتاجية. كل هذه الجهود تأتي في إطار دعم القطاع الزراعي لرفع مستوى الإنتاج وزيادة معدلات التصدير عبر توفير محاصيل ذات جودة عالية وكميات وفيرة تدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر.

وزارة الزراعة النباتات مركز البحوث الزراعية نظام الجودة وزير الزراعة

