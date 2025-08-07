قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين الريف المصرى والبحوث الزراعية لإنتاج تقاوى هجين الخيار "حورس"

توقيع بروتوكول
توقيع بروتوكول
شيماء مجدي

شهدت شركة تنمية الريف المصرى الجديد توقيع بروتوكول تعاون مهم مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والعديد من الجهات الوطنية من أجل النهوض بالقطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى

وقع البروتوكول من شركة تنمية الريف المصرى الجديد، اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بينما وقع من مركز البحوث الزراعية كل من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد حلمى مدير معهد بحوث البساتين، ورئيس مجلس إدارة وحدة الأنشطة الإنتاجية.

وينص البروتوكول على منح شركة تنمية الريف المصرى الجديد الحق الحصرى فى إنتاج بذور هجين الخضر (تقاوى الخيار صنف "حورس")، والسماح بإستغلاله وطرحه للتوسع فى إنتاجه، وذلك داخل نطاق المزرعة التجريبية التابعة للشركة بمنطقة المُغرة، إحدى مناطق المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان، وتحت إشراف فنى مباشر من معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.

كما يمنح البروتوكول هذا الحق الحصرى للشركة طوال فترة سريان التعاقد، والتى تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على ألا يجوز لأى جهة أخرى إنتاج هذا الهجين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة تنمية الريف المصرى الجديد.

هذا، وقد أكد اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم توقيع الإتفاق : "هذا البروتوكول يترجم رؤيتنا فى استغلال إمكانات المشروع القومى لخدمة حاضر ومستقبل الزراعة المصرية والإسهام بشكل علمى مدروس فى دعم وحفظ الأمن الغذائى المصرى.. حيث نستهدف جعل المزارع النموذجية التابعة للشركة بأراضى الريف المصرى الجديد، منصة إنتاج وطنية للتقاوى المعتمدة، وبداية حقيقية للإعتماد على النفس فى توفير تقاوى الخضر، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة توطين إنتاج التقاوى فى مصر  بهدف تأمين الغذاء للمصريين."
لافتاً إلى أن هذه الشراكة الناجحة بين القطاع التنفيذى والمراكز البحثية المتخصصة تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة، فى ظل المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، الذى يمثل أحد أهم أولويات الدولة فى قطاعى الزراعة والأمن الغذائى.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية جادة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول البحثية والعلمية الوطنية، وتحقيق الاستدامة فى إنتاج تقاوى الخضر محلية الصنع، بما يدعم خطط الدولة فى تعميق التصنيع الزراعى المحلى، وتقليل الإعتماد على الإستيراد.

من جانبه، قال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية : "نقل البحث العلمى من المعمل إلى المزرعة هو هدفنا الحقيقى.." وأضاف : "هذه الشراكة تأتى إستكمالًا لمسيرة المركز في تطبيق نتائج البحوث على الأرض.. ’خيار حورس‘ هو ثمرة جهود علمية طويلة، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى وصولها لكل مُزارع فى مصر."

بينما أكد الدكتور أحمد حلمى، مدير معهد بحوث البساتين أن "هجين ’الخيار حورس‘ يتميز بإنتاجيته العالية وطول عمر الثمار، حيث يأتى نتاج أبحاث مصرية خالصة، ونعتبر البروتوكول خطوة لإعادة الإعتبار للتقاوى المصرية فى السوق المحلية، ومحطة رئيسية نحو نمو وتطوير إنتاج التقاوى المصرية بالشكل اللائق بكفاءتها وبما يحقق استهدافات الدولة من توطين إنتاجها محلياً.. ومن المقرر إلتزام وحدة الأنشطة الإنتاجية التابعة لمعهد بحوث البساتين بإمداد شركة تنمية الريف المصرى الجديد - طوال مدة سريان التعاقد - بشتلات آباء الهجين بالأعداد المطلوبة، وفى الوقت المناسب لكل عروة خلال العام، فضلاً عن المساهمة فى تسويق الإنتاج خلال مدة تنفيذ العقد."

الريف المصري هجين خيار حورس خيار تقاوى الخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي مستشار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بأشمون والشهداء

سكن لكل المصريين 7

لا تفوّت الفرصة.. الموعد النهائي لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7» يقترب

إجتماع محافظ أسيوط

محافظ أسيوط : محاسبة المقصرين في إزالة التعديات على أراضي الدولة

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد