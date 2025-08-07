قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

نقلة نوعية في الزراعة بالأقصر.. توسع في صنف "جيزة 4" وتقنية الشتل تدخل الخدمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر عن تحقيق طفرة جديدة في مساحات محصول قصب السكر المنزرعة بالأصناف الحديثة، وذلك ضمن التعاون المستمر بين الدولة والمزارعين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الزراعي المحلي.

وقال الدكتور جابر محمد كُلحى، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إن المديرية نجحت خلال شهر يوليو الماضي في حصر 853 فدانًا مزروعة بالصنف الجديد "جيزة 4"، والذي يتميز بتحمله للظروف المناخية وزيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب مقاومته للأمراض بالمقارنة مع الأصناف التقليدية.

كما تم زراعة 18 فدانًا و7 قراريط بصنف "س9 أنسجة"، وهو أحد الأصناف المستحدثة التي يتم إنتاجها بتقنيات زراعية متقدمة ترفع من كفاءة المحصول وجودته، ما يعكس تطور نظم الزراعة داخل زمام المحافظة.

وأوضح "كُلحى" أن تلك المساحات حظيت بدعم مباشر من مجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية بقيمة إجمالية تقارب 4 ملايين جنيه، بهدف تشجيع المزارعين على التحول إلى هذه الأصناف المميزة، وتوفير كافة المستلزمات الزراعية بأسعار مدعمة.

وفي السياق ذاته، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن فرق المتابعة رصدت أيضًا زراعة 81 فدانًا بتقنية "الشتل" الحديثة، وهي من الطرق الزراعية التي بدأت تنتشر مؤخرًا نظراً لفوائدها الكبيرة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدام الأرض، حيث تتم زراعة الشتلات بدلاً من الغرس المباشر بالعقل، ما يُقلل الفاقد ويرفع من جودة النمو.

وأكد أن تلك التجربة يتم تطبيقها تحت إشراف فني مباشر من الإدارات المختصة، وأنه تم اختيار عدد من الحقول الإرشادية لتكون نماذج يحتذى بها لباقي المزارعين داخل نطاق محافظة الأقصر.

وتعمل مديرية الزراعة بالتعاون مع الجهات البحثية ومصانع السكر على تقييم نتائج التجربة ومردودها الاقتصادي، تمهيدًا للتوسع في تطبيقها خلال المواسم المقبلة، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير زراعة القصب ورفع كفاءة الإنتاج المحلي من السكر.

ودعت المديرية جميع المزارعين إلى التواصل مع إدارات الإرشاد الزراعي في مراكزهم للحصول على الدعم الفني والاطلاع على أحدث التوصيات المتعلقة بالأصناف الجديدة وتقنية الشتل، مؤكدة استمرار تقديم الدعم اللازم لتطوير الزراعة في الأقصر وضمان استدامتها.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر زراعة الاقصر قصب السكر

