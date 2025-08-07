حرب على الآفات بالأقصر.. الزراعة تواصل حماية محاصيل القصب والذرة في ذروة الموسم

معركة يومية لا تهدأ لحماية المحاصيل الاستراتيجية من غزو الآفات، كثّفت مديرية الزراعة بالأقصر من حملاتها الميدانية خلال شهر يوليو، مستهدفة القضاء على أخطر الحشرات التي تهدد محاصيل القصب والذرة، والتي تمثل مصدر رزق لآلاف الأسر الزراعية بالمحافظة.

وأكد الدكتور جابر محمد كُلحى، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن إدارة مكافحة الآفات تعمل على مدار الساعة في جميع مراكز المحافظة من شرقها لغربها، وذلك في إطار خطة شاملة لحماية المحاصيل الصيفية والحفاظ على الإنتاج الزراعي في ذروته.

وأشار "كُلحى" إلى أن فرق المكافحة تمكنت من علاج 23 فدانًا من قصب السكر المصاب بمرض التفحم، من خلال تقليع الجور المصابة، وجمعها في أكياس بلاستيكية خاصة وحرقها خارج الحقول لضمان عدم انتشار العدوى.

وفي خطوة بيئية وعلمية متقدمة، قامت الإدارة بإطلاق طفيل الترايكوجراما، وهو أحد أهم الأعداء الحيوية المستخدمة في المكافحة البيولوجية، على مساحة 19 ألف فدان من الزراعات، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا في اتجاه تقليل استخدام المبيدات الكيميائية وتحقيق الزراعة النظيفة.

وفي سياق متصل، استجابت مديرية الزراعة لشكاوى مزارعي الذرة الشامية من انتشار حشرة الحشد الخريفية، والتي تُعد من أخطر الآفات الوافدة على البيئة الزراعية المصرية، حيث تم علاج 371 فدانًا من الذرة المتضررة، من خلال تدخلات سريعة نفذها المزارعون أنفسهم بعد التوجيه والإرشاد الفني.

كما جرى علاج 40 فدانًا إضافيًا من القصب المصاب بـ دودة القصب الكبيرة، وهي إحدى الآفات المزمنة التي تُضعف سيقان القصب وتؤثر سلبًا على الجودة والإنتاج، إلى جانب متابعة حالات الإصابة بـ الحشرة القشرية الرخوة التي تم علاجها في مناطق متفرقة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات مستمرة بصفة دورية ومكثفة، بالتعاون مع إدارات التعاون والإرشاد والمكافحة، لضمان سرعة اكتشاف أية بؤر إصابة والحد من انتشارها في الوقت المناسب.