محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير مدخل مدينة إسنا والكورنيش الجديد

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولة ميدانية بمركز ومدينة إسنا لمتابعة مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمركز.

واستهل محافظ الأقصر، جولته بتفقد أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة كوبري الدير، حيث يجري رفع منسوب الكوبري ليوازي منسوب الشارع لتقليل مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى زيادة عرضه من 10 أمتار إلى 12 مترًا، وبطول يصل إلى 50 مترًا.

ووجّه المحافظ بطلاء سور الكوبري بما يتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر.

كما تابع أعمال تطوير المدخل الرئيسي لمدينة إسنا، بدءا من كمين شرق الخزان مرورًا بخزان إسنا الجديد وصولًا إلى مدخل الكورنيش ، حيث شدد محافظ الأقصر على ترميم الجدارية المتواجدة بمدخل المدينة بنفس ألوانها الحالية، وطلاء الأسوار والأرصفة ووضع العلامات الإرشادية للمواطنين والزائرين، مع إنشاء ميدان بمدخل الخزان لفصل الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية الطرق والنقل ، كما وجّه بتشجير مسار مدخل المدينة بزراعة أشجار كل 50 مترًا بالتنسيق مع إدارة ري إسنا.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر أعمال تطوير القطاع الأول كورنيش إسنا الجديد، بما يشمله من بناء محلات وبازارات وأحواض زهور، مع الالتزام بالهوية البصرية للمدينة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال تلك المرحلة والبدء فى القطاع الثانى والثالث مع رفع كفاءة الحديقة الملحقة بالكورنيش.

إضافةً إلى متابعة تطوير مدخل السوق السياحي المؤدي إلى معبد إسنا ومحيطه، مؤكدًا سرعة الانتهاء من توصيل المرافق ووصلات المياه وخطوط الإتصالات والانترنت الفايبر ، لتركيب بلاط الإنترلوك قبل بدء الموسم السياحي، وتجميل واجهات المنازل والأكشاك المحيطة بالمعبد والابواب وتوحيد اللافتات في المنطقة المحيطة بالمعبد.

وشدد محافظ الأقصر على البدء الفوري في ترميم دورات المياه ورفع كفاءة المسجد العمري بالتوازي مع أعمال تطوير المعبد.

وخلال جولته، وجه محافظ الأقصر برفع كفاءة موقف الضواحى لسيارات الأجرة بمدخل إسنا، حيث وجّه برفع كفاءته وطلاء أسواره وواجهات المحلات داخله، كما تفقد عددًا من شوارع المدينة الداخلية وأكد ضرورة الحفاظ على نظافتها بشكل يومي ورفع القمامة .

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد كوبري القرية أعلى ترعة الرمادي وطريق خور المكسر، حيث وجّه مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من الأعمال المساحية والبدء في أعمال التأسيس والرصف بالطريق لخدمة الأهالي.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته لمدينة إسنا اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلى صادق رئيس مركز ومدينة إسنا، واللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، والمهندسة صفاء البرعي مدير هندسة رى إسنا ، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر.