محافظ الأقصر يؤدى واجب العزاء فى شهيدي الواجب ضحيتي حادث ترعة أصفون

أدى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، واجب العزاء فى شهيدي الواجب، إثر وفاتهما فى حادث أليم أثناء توجههما لأداء عملهما ضمن سير العملية الانتخابية بمركز إسنا جنوب المحافظة.

وقد أدى محافظ الأقصر العزاء فى الفقيدين أشرف عبد الرحمن عبد الكريم (48 عامًا)، الموظف بالتأمينات الاجتماعية بمدينة إسنا، وزوجته نهال محمد عبده (38 عامًا)، الموظفة بمحكمة إسنا، اللذين وافتهما المنية إثر غرقهما داخل سيارتهما بعد سقوطها في ترعة الكلابية، أمس الثلاثاء.

وقدم المحافظ العزاء لذويهما وأطفالهما الأربعة، وهم حنين، ١٦ عاما، ومحمد، ١٢ عاما، ورؤى، ١٠ سنوات، وعبد الرحمن، ٧ سنوات.

كانت الفقيدة مكلفة بالعمل كمندوبة في إحدى اللجان الفرعية بقرية كومير، وبرفقتها زوجها الذي كان يقود سيارتهما الخاصة لتوصيلها إلى مقر اللجنة لأداء مهام العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ونعى محافظ الأقصر، أمس الثلاثاء، الفقيدين، واعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتيهما.

أدى واجب العزاء برفقة محافظ الأقصر؛ اللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، وعلى صادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، وعدد من التنفيذيين بالمدينة.