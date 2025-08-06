قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
شهادات جديدة تدين المتهمين ببيع الصغيرة شاهندا بالمقطم.. واعترافات تكشف المستور
"الخارجية" تعلن عن فرص عمل للأطباء في الجابون وإريتريا لمدة تصل إلى 4 سنوات
منى عبد الوهاب: لا لحظر تيك توك.. نعم لتنظيم المحتوى وضبط الفوضى الرقمية
ام عمر فراوله.. قصة بائعة فاكهة قادها التيك توك إلى الزنزانة
مصر وأوغندا تصدران بيانًا مشتركًا في ختام الجولة الثانية من مشاورات "2+2" الوزارية
بسبب النفط الروسي.. ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند
لاعب برازيلي.. الزمالك يقترب من إعلان آخر صفقاته قبل غلق باب القيد الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضعف ضخ مياه الشرب في عدة مناطق بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بشبكة المياه بمدينة إسنا، ما سيؤدي إلى ضعف ضخ المياه بكامل المدينة وقرى غرب المركز، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء 6 أغسطس وحتى الخامسة فجر الخميس 7 أغسطس.

وقالت الشركة، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة عاجلة لرفع كفاءة الشبكة وتحسين الخدمة، تزامنًا مع الزيادة الملحوظة في استهلاك المياه خلال الأيام الجارية.

وناشدت الشركة الأهالي، والمخابز، والمستشفيات بضرورة تخزين كميات كافية من المياه لتغطية احتياجاتهم طوال فترة أعمال الصيانة، مشيرة إلى أن غرفة الطوارئ جاهزة لتلقي أية بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة.

ويمكن للمواطنين التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 125 من أي خط أرضي، أو من خلال الأرقام التالية:
📞 01030019076
📞 01212579703
📞 0952282406
📞 0952284116
📞 01147999752
 

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر مياة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

باوربنك

سرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025

جهاز Redmi Pad 2 Pro،

جهاز لوحي ذكي بسعر تنافسي .. شاومي تنافس بـ تابلت Redmi Pad 2 الجديد

ساعة آبل ووتش ألترا

مع قرب إنطلاقها.. 3 إضافات مميزة لساعة "أبل ووتش ألترا" تعرف عليها

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد