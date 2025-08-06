ضعف ضخ مياه الشرب في عدة مناطق بالأقصر

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بشبكة المياه بمدينة إسنا، ما سيؤدي إلى ضعف ضخ المياه بكامل المدينة وقرى غرب المركز، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء 6 أغسطس وحتى الخامسة فجر الخميس 7 أغسطس.

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وقالت الشركة، إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة عاجلة لرفع كفاءة الشبكة وتحسين الخدمة، تزامنًا مع الزيادة الملحوظة في استهلاك المياه خلال الأيام الجارية.

وناشدت الشركة الأهالي، والمخابز، والمستشفيات بضرورة تخزين كميات كافية من المياه لتغطية احتياجاتهم طوال فترة أعمال الصيانة، مشيرة إلى أن غرفة الطوارئ جاهزة لتلقي أية بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة.

ويمكن للمواطنين التواصل مباشرة عبر الخط الساخن 125 من أي خط أرضي، أو من خلال الأرقام التالية:

📞 01030019076

📞 01212579703

📞 0952282406

📞 0952284116

📞 01147999752

