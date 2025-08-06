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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الأقصر تتناول حياة سميرة موسى رائدة العلم والمعرفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفعاليات من قصر ثقافة الطود بمسرح عرائس عن قصة سيدنا عيسى عليه السلام أداء صابرين محمد، وأعد قصر ثقافة الطارف ورشة فنية عمل معلقة بخيوط المكرمية أعدها حسن رفاعي، وأعد قصر ثقافة حسن فتحي معرضا لأعمال الرسم للأطفال المشاركة في ورش الرسم عرضها محمد إبراهيم.

ونظمت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "أسماء لها تاريخ.. دكتورة سميرة موسى رائدة العلم والمعرفة"، تحدث فيها أبو المكارم عبد الجليل عن السيرة الذاتية للدكتورة سميرة موسى، ورحلة الدكتوره سميرة موسى العلمية فى مصر والخارج، وهي أول معيدة بكلية العلوم جامعة القاهرة فى الخمسينيات، والظروف التى جعلت سميرة موسى تنادي بإنشاء الطاقة الذرية فى مصر لعلاج مرض السرطان واستغلالها لحماية أمن مصر.

وأكد أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها من التكريم أحياء أو ميتين، فقد كرمت الدكتورة على مر العصور، مشيرا إلى أن سميرة موسى مهدت الطريق أمام المرأة المصرية لتتبوأ مكانتها فى جميع مجالات العلوم.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "نشأة الشعر" حاضرها الشاعر أحمد العراقي متحدثا عن نشأة الشعر آراء المؤرخين في نشأة الشعر، والشعر في بلاد ما بين النهرين والمصرية القديمة والعصر الجاهلي، ومراحل تطور الشعر.

بجانب ذلك، أعد القصر ورشة فنية بعنوان "فن وابتكار" بعجينة السيراميك تدريب رنا محمد، أخصائي فنون تشكيلية بالقصر.

ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الروبوت في زمن العولمة" تحدثت بها بسمة أبو السعود، أخصائي حاسب آلي بالقصر، عن أنه في زمن العولمة، يلعب الروبوت دورًا متناميًا في مختلف مجالات الحياة، من الصناعة إلى الرعاية الصحية والتعليم وحتى الترفيه، وقد أسهمت العولمة، التي تعني تزايد الترابط والتداخل بين دول العالم، في تسريع تبني تقنيات الروبوتات وتبادلها بين الشعوب والشركات.

وأعقب ذلك ورشة مشغولات يدوية كروشيه أعدتها أسماء أحمد، كما أعد القصر ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم أعدتها رحمة أحمد بمشاركة رواد القصر.

كما أعد قصر ثقافة الطفل من قصر ه الأقصر ورشة فنون تشكيلية أعدها سهري سباق، ونظم قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الصداقة" ألقاها أحمد أبو بكر، موضحا تعريف الصداقة وهي رابطة إنسانية مهمة، وتساعد على مواجهة التحديات، لافتا إلى أن الصداقة رابطة قوية تأتي في الأوقات السعيدة وأيضا الحزينة بين الأصدقاء بعضهم البعض.

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