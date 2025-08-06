الأقصر.. وحدة السكان تنفذ ندوة توعوية عن خطورة التنمر بأرمنت

نظمت لجنة التنسيق والمتابعة بوحدة السكان بمركز أرمنت جنوب الاقصر ندوة توعوية بساحة الصفاء الأحمدي بحاجر الرياينة عن خطورة التنمر والآثار السلبية له وذلك ضمن مبادرة "من حقنا نعيش"، بحضور عدد ٥٠ من الأطفال.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية،

وحاضر خلال الندوة الشيخ محمود عبد الحميد الدمرداش منسق الأوقاف بوحدة السكان بمركز أرمنت، والشيخ حسن الحداد الواعظ بالأوقاف، حيث أكدا على أن التنمر يعد سلوكا عدوانيُّا يهدف إلى الإضرار بالآخرين بطريقة عمدية، ويؤدي إلى الكراهية والحقد بين الأطفال، وأن الإسلام يرفض التنمر بشكل قاطع، ويعتبره سلوكًا محرمًا وخطيرًا، وأن الإسلام يحث على التعامل بلطف واحترام مع الآخرين، وينهى عن السخرية والاستهزاء والإيذاء اللفظي أو الجسدي، كما تحدثا أيضًا عن مخاطر الألعاب الإلكترونية والتي تستهدف عقول الأطفال والشباب، وضرورة تعليم الأطفال حفظ القرآن الكريم حتى ينالوا البركة في حياتهم.

تمت الندوة تحت متابعة وإشراف من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، ورئيس وحدة السكان بالمحافظة رشا شعبان، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة، بالتنسيق مع فاطمة أحمد عبد الفتاح مقرر وحدة السكان الفرعية بمركز أرمنت، بهدف مشاركة وحدة السكان في جميع الفعاليات الدينية والاجتماعية وتعزيز التفاعل والتواصل الاجتماعي.