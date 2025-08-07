قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرّف على من له الحق في الطعون على عضوية الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ
وزير العمل: فرصة للعمل بالقطاع الخاص في جنوب سيناء
قبل انطلاقها السبت.. جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
وفاة القائم بأعمال رئيس دولة ميانمار مينت سوي
وزير الري يبحث استخدام الأقمار الصناعية لمتابعة ورد النيل بالمجاري المائية
الاتحاد الأوروبي: الوضع لا يزال خطيرا للغاية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
ارتفاع كبير في نسب الرطوبة وأجواء حارة.. تعرّف على تفاصيل حالة الطقس
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السوداني بمطار القاهرة
204761 طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 من السبت القادم
استشهاد سوري وجرح آخرين في غارات لجيش الاحتلال علي جنوب لبنان
وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر الخميس وحتي الآن
لجنة المنشآت بجامعة الأقصر توصي بعمل مقترح لأعمال التشجير

شمس يونس

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري للجنة المنشآت الجامعية؛ وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء من المشروعات في أقرب وقت.

وناقش الاجتماع متابعة استخراج تراخيص الجودة الخاصة بالمستشفى الجامعي، ومخاطبة الجهة المنفذة بسرعة إنهاء إجراءات اعتماد الحماية المدنية للمشروع.

وبشأن السور وبوابات الجامعة، تم التأكيد على ضرورة استيفاء طلبات الجهة المنفذة مع متابعة دقيقة للجدول الزمني للتنفيذ، ووجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل بضرورة تكثيف العمل وزيادة حجم العمالة داخل الموقع لضمان سرعة الإنجاز.

وفيما يخص شبكة المرافق؛ تم التأكيد على استكمال المهام المطلوبة بالتنسيق مع الجهة المنفذة، مع تكليفها بالالتزام بالخطة التنفيذية المعتمدة.

وأوصى الاجتماع بتكليف الإدارة الهندسية بالجامعة، بالتعاون مع الجهة الاستشارية الهندسية وبالتنسيق مع المكتب الأخضر، بإعداد مقترح لأعمال التشجير لأرض الجامعة، وذلك في إطار دعم مبادرة "مليون شجرة" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

