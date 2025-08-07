لجنة المنشآت بجامعة الأقصر توصي بعمل مقترح لأعمال التشجير

ترأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري للجنة المنشآت الجامعية؛ وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء من المشروعات في أقرب وقت.

وناقش الاجتماع متابعة استخراج تراخيص الجودة الخاصة بالمستشفى الجامعي، ومخاطبة الجهة المنفذة بسرعة إنهاء إجراءات اعتماد الحماية المدنية للمشروع.

وبشأن السور وبوابات الجامعة، تم التأكيد على ضرورة استيفاء طلبات الجهة المنفذة مع متابعة دقيقة للجدول الزمني للتنفيذ، ووجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل بضرورة تكثيف العمل وزيادة حجم العمالة داخل الموقع لضمان سرعة الإنجاز.

وفيما يخص شبكة المرافق؛ تم التأكيد على استكمال المهام المطلوبة بالتنسيق مع الجهة المنفذة، مع تكليفها بالالتزام بالخطة التنفيذية المعتمدة.

وأوصى الاجتماع بتكليف الإدارة الهندسية بالجامعة، بالتعاون مع الجهة الاستشارية الهندسية وبالتنسيق مع المكتب الأخضر، بإعداد مقترح لأعمال التشجير لأرض الجامعة، وذلك في إطار دعم مبادرة "مليون شجرة" وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.