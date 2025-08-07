قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
محافظات

بعد تطويرها.. محافظ الأقصر يتفقد محطة مرشح حاجر الأقالتة ويلتقي الأهالي

محافظ الأقصر يتفقد مرشح حاجر الأقالتة ويلتقي الأهالي...تدشين مشروعات مياه ومدرسة جديدة واستجابة فورية للمطالب
محافظ الأقصر يتفقد مرشح حاجر الأقالتة ويلتقي الأهالي...تدشين مشروعات مياه ومدرسة جديدة واستجابة فورية للمطالب
شمس يونس

 زار المهندس عبد المطلب عمارة ، محافظ الأقصر، محطة مرشح حاجر الأقالتة الجديد والتي تعمل بطاقة 30 لتر/ثانية، وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءتها بهدف تحسين ضغط المياه بقرية الأقالتة التابعة لمركز ومدينة القرنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أركان حرب مهندس أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.

وعقب الزيارة، عقد محافظ الأقصر لقاءً مفتوحًا مع أهالي قرية الأقالتة، حيث أكد خلاله أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة تنمية شاملة في مختلف ربوع الجمهورية، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم التحديات. وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت في تطوير العديد من قرى مركز إسنا وأرمنت، مضيفًا أنه تم الانتهاء من حصر شامل لكافة قرى وحواجر مركز القرنة التي لم تدخلها خدمة الصرف الصحي، وذلك لإدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز، بما يمهد لتوصيل خدمات الغاز والاتصالات والإنترنت، يليها رصف الطرق وتركيب بلاط الإنترلوك، مؤكدًا أن الصرف الصحي يمثل حجر الأساس في تقدم الشعوب.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لمطالب الأهالي، الذين طالبوا بتوفير سيارات كسح، فوجه على الفور بتدبير سيارتي كسح دائمتين لخدمة قرى الأقالتة، كما بشرهم بالموافقة على إنشاء مدرسة بنجع عليو.

كما عرض الأهالي شكواهم بشأن نقص بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة في الوحدة الصحية التابعة للقرية، فضلاً عن تعطل نظام التسجيل الإلكتروني. ووعد المحافظ بعقد لقاء عاجل مع مسؤولي هيئة الرعاية الصحية لحل هذه المشكلات بشكل فوري.

وطالب أهالي حاجر الأقالتة أيضًا بإنشاء مركز شباب يخدم أبناء القرية، فوجه المحافظ مجلس مدينة القرنة بتوفير قطعة أرض من أملاك الدولة لإنشاء ملعب مؤقت، يكون نواة لمركز شباب متكامل يليق بأبناء القرية.

واختتم محافظ الأقصر حديثه بالتأكيد على أن المحافظة ذات طابع عالمي، ويجب أن ترتقي جميع قراها ونجوعها لتليق بتاريخها العريق ومكانتها السياحية، مشددًا على أهمية العمل المستمر لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

