استعدادًا للموسم السياحي.. محافظ الأقصر يتابع مشروعات القرنة الخدمية.. ويوجه بتوصيل جميع المرافق لموقف سيارات الأجرة الجديد

استعدادات كبرى تجرى على قدم وساق داخل محافظة الأقصر، استعدادًا للموسم السياحي وللإنتهاء من كافة المشروعات قبل إنطلاق الموسم السياحي.

وأجرى المهندس عبد المطلب عماره ، محافظ الأقصر، جولة موسعة بمركز ومدينة القرنة، للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات قبل انطلاق الموسم السياحي.

بدأ المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات الأجرة الجديد الجاري إنشاؤه أسفل محور اللواء سمير فرج، والذي وصلت نسبة تنفيذه إلى نحو 70%، حيث يجري حالياً استكمال أعمال التشطيبات النهائية.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة توصيل جميع المرافق الأساسية للموقف، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية في التنفيذ والتشغيل، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا أمام المواطنين.

ويقام الموقف على مساحة 4200 متر مربع، ويضم عددًا من المرافق الخدمية المتكاملة، تشمل مصلى، 4 محال تجارية، غرفًا إدارية، غرف أمن، ودورات مياه، بما يسهم في تحسين منظومة النقل بين البرين الغربي والشرقي للأقصر.

كما تابع محافظ الأقصر تجهيزات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ خطوط الطرد بطريق المعدية السياحي الممتد من كمين القرنة إلى المرسى السياحي، وتحديدًا خطوط طرد الأقالتة والبعيرات بطول 1.25 كم، حيث شدد على تكثيف الأعمال وزيادة المعدات والعمالة للانتهاء من التنفيذ قبل بدء الموسم السياحي.

وتفقد محافظ الأقصر أيضًا كورنيش البر الغربي الجديد، حيث وجه بتشغيل مرسى معديات الأهالي فورًا، والانتهاء من تنفيذ القطاع الأخير من الكورنيش على مساحة 530 مترًا، بالإضافة إلى الانتهاء من طريق الممشى المؤدي للميناء السياحي القديم بعد تشغيل بيارة الري تمهيدا لفتح الطريق .

كما شملت الجولة متابعة الأعمال النهائية بمنطقة البازارات الجديدة الملحقة بكورنيش البر الغربي ، والتي تضم 24 بازارًا، ودورات مياه، غرف تحكم كهربائي، كاميرات مراقبة، وغرفًا إدارية، بنسبة تنفيذ بلغت 80%.

وخلال جولته، وجه محافظ الأقصر بطلاء واجهات المنازل المطلة على

الكورنيش بلون ، مع تركيب لافتات "ممنوع الانتظار"، على بلاط الكورنيش الجديد ، وذلك لتخصيص أجزاء لتركن بها الموتوسيكلات فى الأماكن المخصصة لذلك ، والاهتمام باللوحات الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية، وطلاء أعمدة الكهرباء لتحسين الشكل الحضاري.

رافق المحافظ في جولته كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندس عبد الله بكري مدير تنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل.