ترامب: مليارات الدولارات تتدفق إلى الولايات المتحدة الأمريكية
الأرض تسجل أقصر يوم في التاريخ.. عواقب كارثية ستحدث
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
أصل الحكاية

الأرض تسجل أقصر يوم في التاريخ.. عواقب كارثية ستحدث

أمينة الدسوقي

في تطور علمي مثير للقلق، سجلت الأرض مؤخرا أحد أقصر أيامها منذ بدء قياس الزمن باستخدام الساعات الذرية، مع دوران الكوكب حول محوره أسرع من المعتاد بـ1.25 ميلي ثانية. 

وعلى الرغم من أن الفارق الزمني لا يلاحظ بشريا، إلا أن العلماء يحذرون من تبعات محتملة قد تهدد التوازن البيئي والصحي على كوكب الأرض.

تسارع غير مسبوق في دوران الأرض

بحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حذر خبراء من أن الأرض شهدت يوم الثلاثاء تسارع طفيفا في دورانها، جعل طول اليوم أقل من 24 ساعة، بفارق 1.25 ميلي ثانية. 

ويعزى هذا التغير إلى قوى الجذب القمرية، التي تحدث اضطرابا دقيقا في حركة الكوكب.

ورغم أن هذه الظاهرة ليست جديدة بالكامل، إلا أن وتيرتها المتصاعدة باتت تثير قلق العلماء.

فقد تم تسجيل أقصر يوم في التاريخ الحديث في 5 يوليو 2024، عندما أكملت الأرض دورتها بـ1.66 ميلي ثانية أقل من المعدل الطبيعي، ما جعله اليوم الأقصر منذ بدء استخدام الساعات الذرية عام 1949.

عواقب محتملة من غرق المدن إلى خلل في النوم

يحذر العلماء من أن استمرار تسارع دوران الأرض قد يؤدي إلى تغييرات مناخية وجغرافية وصحية خطيرة.

تتضمن المخاطر ارتفاع منسوب البحار مع ازدياد سرعة الدوران، تدفع القوة الطردية المياه من القطبين نحو خط الاستواء، ما قد يؤدي إلى غمر مدن ساحلية بأكملها حتى في حال زيادة سرعة الدوران بميل واحد فقط في الساعة.

فضلا عن أعاصير أكثر شراسة الدكتور ستين أودينوالد، عالم الفلك في وكالة ناسا، أشار إلى أن تسارع الكوكب يعزز تأثير قوة كوريوليس، المسؤولة عن دوران العواصف، مما يعني أعاصير أسرع وأكثر تدميرا.

اختلال الساعة البيولوجية

 إذا استمر هذا التسارع، قد ينخفض طول اليوم الشمسي إلى 22 ساعة فقط، وهو ما سيعطل الإيقاع الحيوي للبشر.

وقد ربطت دراسات سابقة تغييرات زمنية بسيطة، مثل التوقيت الصيفي، بارتفاع معدلات الإصابة بالنوبات القلبية، السكتات الدماغية، وحوادث السير، فكيف سيكون الحال مع تغيّر دائم؟

تسارع الدوران يزداد في تواريخ محددة

أشار عالم الفيزياء الفلكية غراهام جونز من جامعة لندن، إلى أنه رصد هذا التسارع مبكرًا هذا العام.

وبحسب جونز، فإن حركة دوران الأرض تتأثر بعدة عوامل طبيعية، من بينها الزلازل، ذوبان الجليد، تيارات المحيطات، حركة اللب الداخلي للأرض، إضافة إلى ظواهر مناخية كبرى مثل "إل نينيو".

 ويواصل العلماء حاليًا دراسة الأسباب العميقة وراء هذا التسارع الذي لا يزال غامضًا حتى الآن.

الساعات الذرية ترصد التغير بدقة

تستخدم الساعات الذرية لرصد هذه التغيرات الدقيقة في الزمن، من خلال قياس تذبذب الذرات داخل غرف تفريغ خاصة، وتعد المرجع الأساسي لتحديد التوقيت العالمي المنسق (UTC). 

وتُعد هذه التقنية الأداة الأكثر دقة في رصد تغيرات دوران الأرض حتى اليوم.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات

