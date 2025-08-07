زراعة الأقصر تعلن مكافحة النمل الأبيض مجانًا لـ 19 منزلًا لحماية المواطنين

في خطوة تهدف إلى حماية منازل المواطنين من أخطر الآفات المنزلية التي تهدد البنية التحتية خاصة في المناطق الريفية، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر عن تنفيذ حملة مكثفة لمكافحة حشرة النمل الأبيض خلال شهر يوليو، وذلك ضمن جهودها المستمرة في خدمة المجتمع المحلي والحفاظ على سلامة المنشآت السكنية.

وأوضح الدكتور جابر محمد كُلحى، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن الحملة استهدفت معالجة 19 منزلًا بمناطق مختلفة داخل نطاق المحافظة، وذلك بالمجان تمامًا دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية. وأضاف أن الكمية المستخدمة من المبيدات بلغت 39 لترًا من مبيد "سمبراطور 10"، وهو أحد المبيدات الفعالة والمعتمدة في مقاومة حشرة النمل الأبيض.

وأكد "كُلحى" أن فرق المكافحة التابعة للإدارة الزراعية قامت بالمعاينة الميدانية للمنازل المصابة وتحديد مصادر الإصابة، وتم التعامل معها فورًا وفقًا لأحدث الطرق العلمية، مشيرًا إلى أن الاستجابة السريعة جاءت بناءً على بلاغات واستغاثات من الأهالي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن حشرة النمل الأبيض من الآفات الصامتة التي تسبب أضرارًا جسيمة في المباني الخشبية والأثاث والأساسات دون أن يشعر بها السكان إلا بعد تطور الإصابة، مؤكدًا أهمية التوعية المستمرة والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه.

وشددت مديرية الزراعة بالأقصر على استمرار حملات المكافحة في جميع قرى ومدن المحافظة، داعية المواطنين إلى التواصل مع الإدارات الزراعية أو تقديم بلاغات فورية في حالة ظهور أي علامات تشير إلى وجود حشرة النمل الأبيض داخل المنازل.