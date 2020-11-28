مكافحة كورونا.. تفعيل لجان المرور على جميع المنشآت والمحلات بملوي

أكدت فاطمة عثمان نائب رئيس مركز ملوى أنه في إطار جهود مواجهة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية تم التأكيد على رؤساء أحياء المركز على تفعيل لجان المرور على جميع المنشآت للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده نواب رئيس مركز ومدينة ملوى مع رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالقرى التسع ، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة واجراءات مواجهة كورونا وبحث آليات الارتقاء بقطاعات النظافة العامة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .





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وقالت نائب المركز ، أن الاجتماع تناول ملف التصالح على مخالفات البناء مع عدم السماح بإقامة أي مباني جديدة داخل أو خارج الحيز العمراني دون ترخيص، والتصدي الفوري لأي حالة تعدٍ جديدة يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، تم التأكيد على رؤساء الاحياء والقرى بضرورة تفعيل دور لجان المرور على جميع المحلات والمنشآت التجارية، والتأكد من التزامها بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وغلق المخالف منها، وكذلك غلق المقاهي التى تُقدم الشيشة بجميع أنواعها، مشددًا على الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية التى أقرتها الدولة، ومنع التجمعات

وأكد نواب رئيس المركز إلي أن عدم الاحساس بالمسئولية والتهاون فى تطبيق الاجراءات الاحترازية يتسبب فى تفاقم الأزمة وارتفاع عدد الاصابات

وحول ملف النظافة، قال نواب رئيس المركز انه يحتاج إلي جهود أكثر جدية فى التعامل مع هذا الملف الهام، وأكدوا إلى أن نظافة كل حى وقرية مسئولية رئيس الحى والوحدة المحلية والجهاز المعاون له.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا واللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثيف جهود جميع الوحدات المحلية وزيادة حملات النظافة والتطهير والتعقيم بجميع الاحياء والقرى

وفي سياق متصل نظمت الوحدات المحلية بمركز ومدينة ملوى عددًا من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز.

حيثُ تم رفع 70 طن من المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي بمجلس قروي دير البرشا وتركيب وصيانة أعمدة الأنارة بالبرشا.

وحملة نظافة وتمهيد شوارع بمجلس قروي المعصرة وذلك تسهيلًا على المارة والسيارات بنطاق دائرة الوحدة المحلية وصيانة أعمدة الإنارة بطريق مصر أسوان والشيخ حسين.



