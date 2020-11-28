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سيارات

احذر منها.. اكسسوارات داخل سيارتك تهدد حياتك

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:01 م
احذر منها..اكسسوارات
احذر منها..اكسسوارات داخل سيارتك تهدد حياتك
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صبري طلبه
يفضل البعض من قائدي السيارات امتلاك العديد من الاكسسوارات الخاصة بعالم المحركات، فتعد من أحد عوامل الجذب والرفاهية وأيضًا ليتمتع بأفضل سبل الراحة والانفراد واضافة لمسة جمالية للسيارة، قد تكون هذه الأشياء لها منافع عديدة وربما لها أضرار كارثية قد تؤدي بك الى حوادث سير مؤلمة سواء كنت بمفردك أو بصحبة أحد.

و يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أخطر الاكسسوارات الخاصة بالسيارة والتي عليك تجنبها تمامًا للحفاظ على حياتك.

1- ساكت حزام الأمان

يترأس هذا الجزء قائمة أخطر اكسسوارات السيارة، نظرًا لما يحمله بالعديد من عناصر الخطورة، فقد يلجأ الكثيرون الى اقتناء هذا الجزء لإسكات الإنذار الخاص بحزام الأمان فإذا كنت لا تستخدم حزام الأمان فسوف تواجه اشعار تنبيهي مزعج ينذرك بمدى خطورة عدم ارتدائك لحزام الأمان، ولذلك يهرب العديد من هذا الانذار بوضع هذه القطعة داخل منظومة قفل الأمان، ولكن في حالة التعرض إلى حادث تصادم سوف تجد نفسك معرض لخطر قاتل ناتج عن الاصطدام.

2- الاضاءات العالية "زينون" 
تؤثر هذه الاضاءات على حالة الرؤية للسيارات القادمة خاصة على الطرق المزدوجة، سبب حالة من الارتباك والعمى المؤقت، وينتج عن ذلك حالة من التشتت قد تدفع السيارة المقابلة إلى خطر الاصطدام الكارثي ويؤدي ذلك الى وقوع حوادث جسيمة.

3- وسائل الترفيه والفيديو 
اذا كنت من محبي مشاهدة أفلام الفيديو فيفضل متابعتها داخل منزلك أو قاعات السينما، و الابتعاد التام عن مشاهدتها داخل سيارتك، خاصة إذا كنت أثناء رحلتك، فيحدث ذلك حالة من التشتت الفكري والاندماج مع أحداث العمل الترفيهي الذي تشاهده وفي هذه الحالة قد تعرض نفسك ومن حولك إلى خطر وارد الحدوث وهو الاصطدام والتسبب في حوادث السير.

4- معلقات المرأة 
يفضل الكثيرون تعليق الميداليات أو السبحة أو معطرات الجو، ويبدو أن هذا الأمر الأكثر انتشارًا ، ولكن اذا كنت تفعل ذلك فسوف تتعرض إلى خطر كبير ناتج عن تشتت الرؤية والانتباه، فمع الحركة الدائمة للمعلقات يتحول عقلك الباطن إلى فقدان هذه النقطة وربما تقابل سير أحد الأشخاص بشكل مفاجئ ويعقب عن ذلك أضرار نحن في غنى عنها.
احذر منها.. اكسسوارات داخل سيارتك تهدد حياتك
احذر منها.. اكسسوارات داخل سيارتك تهدد حياتك
احذر منها.. اكسسوارات داخل سيارتك تهدد حياتك
احذر منها.. اكسسوارات داخل سيارتك تهدد حياتك
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