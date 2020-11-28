محمد عبدالجليل: خبرة الأهلي رجحت كفته فى التتويج بلقب دورى الأبطال





كان رئيس المقاصة قال على هامش المؤتمر الصحفي : عندما اطلعت على ميزانية أمريكا فى عام ٢٠١٧ وجدت العائد من الاستثمار الرياضى فائض فى الميزانية يبلغ ٤١٧ مليون دولار جراء الاهتمام بالشركات الخاصة.





ولفت إلى أنه قمت بالاطلاع على التجارب الأمريكية فى الاستثمار الرياضى وطرح السندات أمام المواطنين من أجل المساهمة فى بناء الاستاد لكون الشعب هو من يدير واتمنى تكرار نفس التجربة فى مصرمضيفا أنه يتمنى طرح الأندية سندات أمام الجماهير لبناء الاستادات والمساهمة فى الاستثمار الرياضي.





واعتذر ايهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة عن حضور المؤتمر الصحفي لتقديمه والشركة الراعية الجديدة للفريق وأرسل ايهاب جلال اعتذارا الى وليد هويدى مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن عدم الحضور نظرا لانشغاله بمسعكر الفريق استعدادا لمباراة النادى الاهلي فى بداية الدورة الممتاز.





أكد اللواء بكرى سليم عضو مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن المزايدة العلنية لرعاية الفريق الفيومي تقدم إليها ٣ شركات وتم فتح المظاريف أمام ممثلى الشركات وقامت لجنة البث برئاسة اللواء أحمد هويدى وحصلت شركة برايفت على رعاية الفريق لمدة ٣ سنوات.





ووجه بكرى سليم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقته على فيه العقد مع الشركة الراعية القديمة وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفي لنادي مصر المقاصة لتقديم الشركة الراعية الجديدة للفريق والمدير الفني ايهاب جلال.





شهد المؤتمر الصحفي الذى انعقد ظهر اليوم السبت فى أحد فنادق القاهرة حضور مجلس الادارة وابرزهم اللواء محمد عبدالسلام واللواء بكرى سليم وأحمد هويدى ومحمد عبدالجليل نجم الأهلي والزمالك السابق والإعلامية سماح عمار.







