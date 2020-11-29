بعد انطلاقه.. جامعة حلوان تعلن برنامج الموسم الثقافي

أعلنت جامعة حلوان، بدء تنظيم الموسم الثقافى بالجامعة؛ لتوسيع فكر الطلاب وتوعيتهم بالأنشطة الثقافية، مشيرة إلى أنه سيتم خلاله تنظيم العديد من الندوات التى تدعو للمساواة و عدم التعصب و الاستماع لآراء الآخرين .





وأشارت الجامعة إلى أن بداية هذه الندوات كانت ندوة لا للتعصب مصر أولاً لوزير الشباب والرياضة ، والندوة الثانية للدكتور مصطفى الفقى والمقرر إقامتها الخميس المقبل بحرم الجامعة بعين حلوان .





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الهدف من الموسم الثقافى توعية الطلاب على كافة المستويات والأصعدة سواء سياسيا أو ثقافيا أو اجتماعيا ودينيا فضلا عن تنظيم ندوات تهدف إلى توعية الطلاب بإنجازات الدولة المصرية فى كل المجالات.





وقال إن الأيام المقبلة ستشهد تنظيم ندوات للمفكرين والسياسيين وشخصيات دينية لتحقيق الغرض الأساسي من التعليم الجامعى وإعداد خريج لديه الوعى والثقافة.





جدير بالذكر ان جميع الأنشطة الرياضية والموسم الثقافي يتم خلالها مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال الفعاليات ومراعاة التباعد الاجتماعى وذلك فى سبيل تحقيق الهدف من الأنشطة الثقافية بالجامعة لتوعية الطلاب.





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وتستضيف جامعة حلوان، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، في ندوة تثقيفية بعنوان "ماذا يدور حولنا" الخميس المقبل ، في حرم الجامعة بحلوان.





وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أن ندوة الدكتور مصطفي الفقي تأتي في إطار الموسم الثقافى للجامعة وكانت قد استضافت جامعة حلوان خلال الأيام الماضية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.





واطلقت الادارة العامة لرعاية الشباب وإدارة المعسكرات بجامعة حلوان، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد وبدأت لجان الأنشطة واتحاد الطلاب التعريف بأنشطتها للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.





وأعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: "تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM" .





و تعقد فعاليات الدورة التدريبية الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020 وحتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 بقاعة المؤتمرات بالدور الأول - المكتبة المركزية بحرم جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان .