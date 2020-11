عنف مفرط .. حرب شوارع بين الشرطة والمحتجين بساحة الباستيل وسط باريس.. فيديو

استخدمت الشرطة الفرنسية خراطيم المياه لتفريق آلاف المحتجين في ساحة الباستيل وسط العاصمة باريس، وعدد من المواقع الأخرى في فرنسا.

وتحولت شوارع العاصمة الفرنسية باريس إلى ساحة حرب بين الشرطة والمحتجين الرافضين لقانون "الأمن الشامل" والذي يعتقدون أنه يشكل تقييدا كبيرا على حرية الصحافة.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن مظاهرة بعنوان "مسيرة الحريات ضد قانون تقييد الحريات" شارك فيها ما يزيد على 46 ألف متظاهر في باريس.

واستخدم رجال الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإخلاء ساحة الباستيل، بعدما تحولت إلى ساحة حرب بين الشرطة والمتظاهرين.

ويبين مقطع فيديو حالة الفوضى المسيطرة على الشوارع الرئيسية في باريس، حيث نشبت صدامات عنيفة بين الطرفين.

فيما أظهر مقطع آخر اعتداء وحشي من قبل مجموعة من المحتجين ذوي الميول الأناركية "بلاك بلوك" ضد بعض أفراد الشرطة، حيث انهالوا عليهم بالضرب بالعصى.

ويثير قانون "الأمن الشامل" الذي أقره البرلمان الفرنسي مؤخرا غضبا واسعا في فرنسا، وخاصة بسبب المادة 224 التي تنص على تقييد نشر صور أفراد الشرطة أثناء عملهم أو تدخلهم لضبط الأمن، الأمر الذي لاقى معارضة من الصحفيين والنشطاء باعتباره تضييقا لحرية التعبير والصحافة.

وينص القانون المزعوم على السجن لمدة عام واحد وغرامة 45 ألف يورو، لمن يبث صور ضباط الشرطة والعسكريين بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو النفسية.

وتأتي الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في فرنسا، عقب اعتداء تصوير رجال الأمن خلال الاعتداء على منتج موسيقي إفريقي بطريقة وحشية، حيث لاقت الحادثة رفضا واسعا.

BREAKING - Very violent clashes in #Paris near the #Bastille as thousands protest the new security law which prohibits to film police officers.pic.twitter.com/1rSEvK60F0