سكان العبور الجديدة يشكون من إهمال جهاز المدينة

استغاث مواطنون بمدينه العبور الجديدة بموقع صدى البلد الاخبارى من جهاز المدينة.





قال المواطنون في شكواهم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بالبناء وجهاز مدينه العبور يدمر، جهاز مدينة العبور الجديدة ليس له اي دور في تنمية المدينة وهذا بشهادة السكان".





وأضاف السكان فى رسالتهم: "قدمنا في الإعلان الثامن لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بمدينة العبور والمفترض مدة الاستلام سنة من التقديم وانتظرنا أكتر من أربع سنوات بمخالفة شروط التقديم واستلمنا علي مضض نتيجة شركات سيئة وعدم متابعه من الجهاز وسوء إدارة".





وتابع السكان: "الى الان الوضع سي من حيث التشطيب وتحملنا من أجل إقامة مجتمع جديد متحضر ومحترم الا ان المسؤولين ابوا ذلك فلا يوجد ادني الخدمات الإنسانيــة لا مستشفي ولا أمن وقسم شرطة ولا موصلات ولا يوجد توصيل غاز ولا تخطيط".





واستطرد السكان في شكواهم: "المياه تقطع بالساعات ، الإنارة سيئة، الخدمات معدومة من مدارس ومخبز وصيدليه".





واوضحوا ان العبور الجديدة مدينة الاشباح بفعل رئيس الجهاز وقيادته.. اغيثونا من جهاز لا يرعى مصالح الناس.. اغيثونا يرحمكم الله





العنوان العبور الجديده حي الكرامه عماره ٤٠ مساكن احمد سعد عبد الجواد





للتواصل : ٠١٠٠٧٥٤٠٨٩٥





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