من غير تحفيل.. لميس سلامة تشيد بالروح الرياضية لجماهير الأهلي والزمالك

قالت الإعلامية لميس سلامة، إننا نعيش منذ يومين حالة من الفرحة والنصر، بعد فوز النادي الأهلي بكأس أفريقيا، لافتة إلى أن هذه الفرحة ليست فقط لفوز الأهلي كفريق وإنما لأنه يحمل اسم مصر، إلي جانب أن المباراة كانت بين قطبي الكرة في مصر، وأن الفريقين لعبوا بأداء وأسلوب عال جدا يشهد به الجميع، وما شهدته المباراة من رقي وروح رياضية أسعد الكثيرين للظهور بتلك الصورة المشرفة.





وتابعت لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، على قناة "صدى البلد"، أنه لأول مرة في تاريخ الكأس يلتقي فريقين من نفس البلد، مشيرة إلى أن المصريين "كانوا بيشجعوا بضمير"، مؤكدة أن هذا الفوز فوز لمصر كلها بعيدا عن أي ميول رياضية.





وأضافت لميس سلامة: "من غير تحفيل أحمد الله أن هذه المباراة مرت بهذا الشكل دون نشوب أي خلافات تسيء لصورة مصر، موضحة لأنه حدث بعض التجاوزات "التحفيل" ولكن لم يكن بالشكل المسيء أو بشكل متعصب، مدللة على ذلك أنه نجاح كبير للدولة وشعبها، موجهة الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإطلاق مبادرة "مصر أولا ولا للتعصب" قبل مباراة الأهلي والزمالك بأيام، وتداولته كل وسائل الإعلام لحث الجمهور على تبني شعار المبادرة.





وشددت على أن الأهالي لهم دور في نبذ التعصب داخل الطفل نظرا لأن الأطفال يأخذون الآباء قدوة "بيقلدوهم"، ولذلك يجب إلا أن نبث فكرة التعصب داخل الأبناء دون قصد، ومن الأفضل أن ننتمي إلى فريق ولكن في الآخر نتذكر أن "كلنا مصريين" ومبروك للنادي الأهلي، وهارد لك للزمالك".





يذكر أن موسيماني، المدير الفني للأهلي، توجه الشكر إلى لاعبى والجهاز الفني وجماهير النادى الأهلى عقب التتويج بكأس دورى أبطال أفريقيا، موضحا أن مدرب الزمالك كان جيدا ودرس الطريقة التي يلعب بها الأهلى وتمكن بالفعل من تعطيل طريقة اللعب المعتادة للمارد الأحمر فى الشوط الأول، إلا أنه غير طريقته فى الشوط الثانى وتمكن من الفوز.