ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
قرار وزير الداخلية
قرار وزير الداخلية
Advertisements
مصطفى رماح
نشرت الجريدة الرسمية، قرار التجنس بجنسية أجنبية لـ 22 مواطنا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأ، الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري، بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشر الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأشارت الجريدة الرسمية في بيانها إلى أنه يؤذن لكل من 22 مواطنًا أولهم أحمد عرفة أحمد وآخرهم حاتم زكريا عيد بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

واستكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخاجرين عن القانون.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 47 قطعة سلاح نارى، 149 قضية مخدرات وتنفيذ 52850 حكما قضائيا متنوعا.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.
 
الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية
الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير الداخلية بالسماح لـ 84 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ 43 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

الداخلية توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ 45 مواطناً مصريًا

22 مواطنا يتنازلون عن الجنسية المصرية .. تعرف على الأسماء

الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ 110 مواطنين بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

ترشيحاتنا

علي جمعة: هذه السور في القرآن تجلب البركة في المنزل.. فيديو

الصين تنفي مسئوليتها عن تفشي فيروس كورونا.. وتتهم هذه الدولة

درة تستعيد ذكريات حفل زفافها بصور جديدة

عقب الاستغناء عنه.. أول رد فعل من حسام عاشور بعد تتويج الأهلى ببطولة إفريقيا

لميس سلامة: أندية العالم شاركت الأهلي في الفرحة بلقب دوري الأبطال

أحمد مرتضي: أنا أول من هنأ الأهلي بالفوز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الرسمية لأسعار السيارة دي اس DS لشهر نوفمبر في مصر

بالأسعار والمواصفات .. أشهر 3 سيارات SUV صينية موديلات 2021 فى مصر..صور

احذر.. علامات خطيرة على الجلد تشير للإصابة بـ فيروس كورونا