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بين الناس

أهالي قرية اوليلة في الدقهلية يستغيثون بالإمام الأكبر لإعادة بناء المعهد الأزهري.. صور

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالى قرية اوليلة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية بفضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر من أجل إعادة بناء المعهد الدينى بالمنطقة بعد أن تم هدمة منذ 3 سنوات، مطالبين شيخ الأزهر بالتدخل السريع والعاجل من أجل حماية أولادهم. 

وقال المواطن عماد الغلبان فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد ": نطالب شيخ الأزهر بتخفيف المعاناه عن الطلاب الذين يرغبون فى استكمال دراستهم بالمعهد الدينى مطالبين ببناء المبنى، بدلًا من الانتقال لقرى أخرى ما يعرض الطلاب للحوادث والإصابات من جراء الانتقال لتلك المعاهد البعيدة عن قريتهم.

وأضاف : تقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكنهم دون جدوى وغير مهتمين بمعاناة الطلاب، منذ ثلاث سنوات من هدم مبنى المعهد الأزهرى، ولم يبدأ فى أعمال البناء، وظل الطلاب على مدار سنوات يعانون من الانتقال من قريتهم لقرى مجاورة تبعد عنها، وتحول موقع المعهد لمقلب للقمامة، وطالته مياه الصرف الصحى والإهمال.

وقال نستغيث بشيخ الأزهرى ونطالب بإرسال لجنة لقرية اوليلة لمعاينة قطعة الأرض ومراجعة المنطقة الأزهرية لبناء المعهد الأزهرى مرة أخرى ليدرس الطلاب المشتتين فى قرى متعددة فى مكان واحد وخاصة بالمرحلة الإعدادية والثانوية يعانون الكثير منذ إزالة المعهد . 
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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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