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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-11-2020 بمحافظات مصر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:56 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30- 11- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وتراجع طفيف في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا، ويصاحب ذلك أيضا فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق بالسواحل وأيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.


أما عن الصعيد، يبقى الطقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض مناطق جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
كما تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، وفرص سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية "السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش"، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.
 
ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الغربية، مائلا للبرودة على جنوب سيناء، وباردا على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.
  
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:

القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22

 دمياط الصغرى 15 والعظمى 21

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

 مطروح الصغرى  12 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 22

الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

وقالت الدكتورة ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية، إننا انتهينا من حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي، وان من يوم السبت الماضي تحسنت الاحوال الجوية وهناك استقرار تام، وظهور واضح للشمس أثناء النهار، ولكن مصاحبة لشبورة مائية خلال الساعات الأولى من النهار ولكن غير مؤثرة على حركة السفر، مع سقوط امطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وأضافت ايمان شاكر، خلال مدخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، انه بدءا من مساء اليوم الاثنين سيكون هناك فرص لسقوط امطار غزيرة على بعض المناطق، وبداية من الغد الثلاثاء والاربعاء تستمر الامطار على السواحل الشمالية ومنها اسكندرية ومطروح والسلوم وبورسعيد وغيرها من المحافظات، وستكون امطار متوسطة الشدة غير مؤثرة.

وأشارت إلى أن الأمطار ستصل الي مجموعة من محافظات الوجه البحري وستكون نسبة الامطار من خفيفة الي متوسطة الشدة، لافتة الي ان هذه الحالة من الاستقرار ستستمر حتى نهاية الاسبوع.
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