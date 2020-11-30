بالأسماء.. وزارة الأوقاف تفتتح 19 مسجدا الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 19 مسجدًا وذلك في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 527 مسجدًا.





وذكرت الوزارة أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، علما بأن المساجد التي سيتم افتتاحها على النحو التالي:





مديرية أوقاف أسيوط:

1 - مسجد ، اليوسفي – ديروط، بتنفيذ من وزارة الري لحساب وزارة الأوقاف





2 - مسجد الأمير سنان – ديروط الشريف، بتنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





3 - مسجد الجنايبه – نزالي جانوب، بتنفيذ جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





4 - فرغل شيمي – البارود ، بتنفيذ من وزارة الأوقاف





5 - جلال جمعة – بني فيز، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





6 - الحاج رمضان مكاوي – بني عدي البحرية، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





7 - الشعبانية – بني محمد ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





مديرية أوقاف كفر الشيخ





8 - عزبة جمعة – عزبة جمعة – الحامول ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





9 - الفتح – الكفر الجديد – كفر الشيخ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





10 - الرحمة – قرية 13 الحفير – الحامول ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





11 - المرحوم محمد الدسوقي – قرية القليني – الحامول، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





12 - عزبة سلامة – عزبة سلامة – العجوزين – دسوق، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





13 - عبد العال حسن – عبد العال حسن دمرو – سيدي سالم، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





14 - عاشور – قيريط فوه ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





15 - السلام / يوف قنديل – زهران، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





16 - الرحمة بالعونة – كفر الشيخ شرق، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





مديرية أوقاف الدقهلية

17 - النشرة ببلقاس، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





مديرية أوقاف بني سويف

18 - بني موسي الشرقي – مركز بني سويف ، جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف





مديرية أوقاف القليوبية